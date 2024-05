Sváteční den nenechá sportovce na Rokycansku za pecí. Kde můžete fandit nebo se aktivně zúčastnit akcí a zápasů?

Fotbalisté TJ Sokol Radnice. | Foto: Jindřich Jager

ZBIROH - Druhý ročník Zbirožského světoběhu startuje v devět hodin od fotbalového stadionu TJ Město. Určen je všem věkovým skupinám.

STRAŠICE - Nadšenci z TJ Spartak Strašice pořádají od rána do podvečerních hodin turnaje dětí v kopané a tenisu. Fotbalisté startují v 10 hodin a půjde o dvanáctý ročník konfrontace přípravek U9 a U11. V obou skupinách maximálně po dvanácti týmech a vyvrcholením kolem 18. hodiny. Milovníci tenisu od 8 do 13 let se prezentují od 8.30 na kurtech Spartaku.

VOLDUCHY - Dohrávka krajské 1. B třídy mužů se týká od 17 hodin duelu Volduch a hostů z Plas.

TĚŠKOV - Odložený duel okresního přeboru svede od 18 hodin v areálu FC pořádající Těškov a sousedy z Holoubkova.

RADNICE - Magnet jsme si nechali na konec pozvánky. Ve středu od 18 hodin absolvují fotbalisté TJ Sokol Radnice semifinálový zápas Poháru PKFS. Jejich trávník vyzkoušejí soupeři z Horšovského Týna, pohybující se na špici 1. A třídy.