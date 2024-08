Skvělá cyklistická šou, určená nejen pro znalce této sportovní discipliny, je na Rokycansku připravena v pátek 23. srpna. Jedna z etap čtyřdenního závodu West Bohemia Tour pro jezdce do 23 let vede po okresních silnících.

Měří 150 km s převýšením přes 2300 metrů a dokonale prověří účastníky z více než dvaceti světových týmů. Jmenujme Soudal Quick-Step, Lotto-Dstny, Uno X a Tudor (ekipy, které absolvovaly letošní Tour de France) a tuzemské kluby reprezentují například ATT Investment, Elkov Kasper, ACS Development, AC Sparta a CK Pardubice.

Start je na Masarykově náměstí ve 12 hodin a peloton se vydá přes Skomeno do Zbiroha, Zvíkovce, Kralovic, Plas a Zruče. Vrací se přes Starý Plzenec, zvládnout musí kopec do Lhůty a přes Veselou míří do cíle. Opět na Masarykově náměstí, kde jsou ti nejrychlejší očekáváni po 15. hodině. Divákům zpříjemní čekání zpěvák z Itálie, výstava kol značky Favorit a chybět nebude několik stánků.

Motoristé musí počítat s dopravním omezením. Od čtvrteční 18. hodiny do páteční 20. hodiny platí zákaz vjezdu na Malé náměstí, Masarykovo náměstí včetně parkovišť u Žďáru a v Komenského ulici.

Porci skvělé cyklistky zahajuje ve čtvrtek časovka ze Starého Plzence na Radyni. Po pátečním Rokycansku se aktéři přesunou k sobotní etapě na Klatovsko a v neděli končí z nádvoří Plzeňského pivovaru přes Žihli, Rabštejn nad Střelou, Manětín, Úterý, Černošice, Stříbro zpět do krajské metropole.