Spolek, který je součástí České unie sportu, si k tomu na sklonku týdne zamluvil obřadní síň radnice v okresním městě. „Covidová doba sice soutěžím a šampionátům moc nepřála, ale přesto se máme čím pochlubit a koho ocenit,“ zdůraznil šéf STOR Jiří Sýkora. Za asistence starosty Václava Kočího a předsedy ČUS v kraji Jana Műllera se ujal dekorování vybraných jednotlivců i týmů. Individuální odměny byly určené pro Magdalenu Sailerovou (přes zdravotní hendikep vyniká v atletice, tenisu i sjezdovém lyžování), Petru Otec Hanzlovskou (reprezentuje ČR v bowlingu), Martina Petráše (thajský box) nebo kanonýrku házenkářek Ejpovic Kateřinu Loukotovou. Chyběl jen biker Ondra Cink: „Už musel odjet na poslední závod sezony do Polska,“ hlásila maminka. V kolektivech uspěly Fabiánky Strašice (lakros) a fotbalisté TJ Sokol Radnice, kteří válí mezi krajskou elitou. Potlesk patřil i trenérovi thajského boxu Jaroslavu Hodinovi a volejbalovému rozhodčímu Bohumilu Noskovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.