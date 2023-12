Vyznavači aktivního pohybu budou mít v Rokycanech možnost protáhnout se i během svátečních dnů.

Bazén v Rokycanech | Foto: Deník / Václav Havránek

Krytý bazén: v areálu na severním okraji Rokycan je bazén otevřen v sobotu 23. prosince od 9 do 21 hodin. Ve stejném čase také od úterý 26. do soboty 30. prosince. Sauna bude zpřístupněna ve středu 27. a ve čtvrtek 28. 12., vždy od 15 do 21 hodin.

Areál na Jižním předměstí: v sobotu 23. 12. sem mohou sportovci od 8 do 18.30 hodin. Stejně tak od úterý 26. do soboty 30. prosince, zatímco na Silvestra je provozní doba zkrácena od 8 do 14 hodin.

Zimní stadion: rekreační bruslaři si neodpočinou, protože až do 2. ledna 2024 jim patří ledová plocha každý den. Přesvědčte se sami: sobota 23. 12. - 17 - 18.30, neděle 24. 12. - 10.30 - 12, pondělí 25. 12. a úterý 26. 12. shodně od 17 do 18.30, středa 27. až sobota 30. 12. vždy od 10.30 do 12 hodin. Na Silvestra lze bruslit od 13.30 do 15, v pondělí 1. ledna od 17 do 18.30 a v úterý 2. 1. od 10.30 do 12 hodin.