Vedení zimního stadionu v Rokycanech nabízí během jarních prázdnin porce volného bruslení.

Veřejné bruslení na Zimním stadionu v Rokycanech. | Foto: MěÚ Rokycany

Od pondělí 11. do pátku 15. března denně, a to od 10.30 do 12 hodin. Také v neděli 17. 3. jsou rekreační sportovci zváni na plochu, ale až od 17 hodin. S tím, že bruslící účastníci platí padesát a doprovod dvacet korun.

Zkrátka nepřijdou ani hokejisté. Kromě tréninků v pracovních dnech je zajímá především sobota s porcí tří zápasů. Od 11 hodin válčí dorostenci HC s Klatovy, v 17 hodin fanoušky láká odveta semifinále Ligy Plzeňského a Karlovarského kraje mezi HK a Meteorem Třemošná i následný souboj Klabavy a Lub (20. hodina).

V neděli se představí jen junioři HC Rokycany proti DDM České Budějovice.