Sportovní aktivity na Rokycansku vánoční přestávku nesvětily. A důkazem jsou projekty ve druhé polovině tohoto týdne.

Krajská liga, 9. kolo: HC Klatovy (na snímku hokejisté v bílých dresech) - HK Rokycany. | Foto: Jindřich Schovanec

KUŽELKY - Na čtyřdráze SKK v rokycanské Jiráskově ulici se blíží do finiše III. ročník Memoriálu Vladislava Charouze. Ve středu 10. ledna se registrovalo deset párů a konfrontace vrcholí v neděli večer. Kromě toho patří středa od 18 hodin setkání zástupců družstev, která se zúčastní nového ročníku Ligy neregistrovaných.

HOKEJ - Porce šest mistrovských zápasů a s nimi turnaje 2. tříd je připravena na oba víkendové dny. Atraktivní pro fanoušky bude zejména duel Ligy Plzeňského a Karlovarského kraje mezi HK Rokycany a Čerty z ostrova nad Ohří (sobota od 17 hodin).

Radnice přišly o oba brankáře i nejlepšího střelce přeboru, posily v nedohlednu

FOTBAL - Divizní muži FC Rokycany zahájili přípravu na náročné jaro ve skupině A. Zatím ale bez přátelských měření sil (až 21. 1. v Praze). Do Husových sadů však už tuto sobotu zamíří dorostenci Bohemians Praha k zápasu s FC do 17 let, výkop je ve 13 hodin.

VOLEJBAL - Suverénní ženy Volejbalu Rokycany (ve skupině krajského přeboru dosud bez ztráty setu) hostí v sobotu 13. ledna rezervu Klatov. V hale školy na Jižním předměstí začne úvodní střetnutí v 10 hodin. Tělocvična v gymnáziu patří ve stejný den turnaji starších žákyň.