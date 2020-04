Rozpačitý konec sportování museli vzít na vědomí i kuželkáři SKK Rokycany ve společné soutěži šesti elitních českých a stejného počtu slovenských družstev. Přitom měli sezonu parádně rozjetou a vypadalo to na návrat mistrovského titulu do herny v Jiráskově ulici.

INTERLIGA: DO 18. KOLA

Zatímco některá odvětví (například hokej nebo fotbal) o určité spolupráci při organizování vrcholných soutěží jen hovořila, byli kuželkáři mnohem akčnější.

Interliga se už hraje několik sezón a je pro aktéry obrovskou výzvou. V zemi našich východních sousedů je tento sport o poznání populárnější a někde i výrazně ekonomicky silnější.

Soutěží šesti vynikajících tuzemských i slovenských týmů občas cloumají nacionalistické vášně, ale přes její náročnost nabízí kvalitu a tolik potřebná výkonnostní srovnání.

Letošní ročník nebyl výjimkou. Kvůli ekonomickým faktorům využívaly kolektivy při výjezdu za hranice formou dvou zápasů během víkendu. Dařilo se to až do začátku března, kdy se tucet celků srovnal na osmnácti odehraných zápasech. Dále už to ale nešlo.

ROKYCANSKÉ SNAŽENÍ

Zisk zlatých medailí si muži SKK už v minulosti vychutnali. Posílený kádr si chtěl mistrovský titul po letech zopakovat a vše nasvědčovalo tomu, že cíl je hodně blízko.

Vydařil se úvod (až na zaváhání s nováčkem z Rakovice) a třeba v Podbrezové dokázaly Rokycany pořádně potrápit vítěze tří minulých ročníků s množstvím reprezentantů v sestavě!

Po zmíněných osmnácti kolech SKK figuroval na druhé příčce a před dalším českým sokem z České Třebové měl k dobru sedm bodů. Prvenství v rámci ČR tedy bylo na dosah, ovšem dosud nepoznané virové onemocnění bylo mocnějším konkurentem.

JAK PŘES HRANICE?

Řídící složky mezinárodní soutěže si dávaly na čas. Ono také nebylo kam spěchat, protože čtyři kola by šlo odehrát v několika dnech. Jenže koronavir nedělal rozdíly mezi státy, takže až minulý týden sportovně technický úsek interligu předčasně ukončil.

O nasazení družstev do evropských pohárů (pokud by se na podzim vůbec konaly) se prý bude ještě rozhodovat.