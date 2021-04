Vládní rozvolňování nepřeje zatím kolektivním odvětvím. Dává šanci spíše jednotlivcům, takže na kurty se mohou vrátit tenisté. Sice jen pro dvouhru, ale i to je malý záblesk na konci tunelu…

MRAZY ZLOBILY

Nejinak tomu je i v rokycanském Tenisovém klubu (TK). Správce kurtů V Alejích Vladimír Jedlička však v posledních dnech bojuje s jiným strašákem. Počasí se vychýlilo od jarních standardů a noční teploty pod nulou nejsou pro antukové kurty vhodným parťákem. „Mrazy nadzvedly podloží a kurty se musí znovu zválcovat. Na hlavních dvou hřištích máme umělé lajny, které se musí i ručně přibít,“ konstatuje Jedlička, avšak nezapomněl zmínit, že manuální práce je lehčí díky elektrickému válci, které pro TK zakoupilo okresní město.

V průběhu března začaly v areálu o rozloze 1,5 hektaru povinné brigády pro všechny členy. Od pravidelné údržby kurtů i zázemí je vždy na jaře nejvíc práce s odvozem lupení, kterého dle Jedličky každý rok přibývá. „Když bylo nejvíc práce, tak k nám mohli jen místní. Ostatní z okolních obcí sem nesměli. Ale máme zde členy, kteří mají k tenisu vztah a udělají více, než musí. Například Jirkové Šavel a Hanzlík nebo Petr Brož,“ děkuje dlouholetý správce. Areál nabírá na kráse. Například tréninková stěna je obohacena o pohledné tenisové malby od místopředsedkyně Lenky Krajíčkové.

ZAČNE SEZONA?

Členové TK věří, že 15. dubna dojde k zahájení nové sezony, jak tomu bylo zvykem v minulých letech. Zrušení nouzového stavu dává naději tomu, aby se věci začaly otáčet k lepšímu. „Loni jsme touto dobou už hráli. Šatny byly uzavřeny, ale lidi sem chodili pravidelně. Pak jsme vedli boj s betonárkou, tři kurty byly uzavřené. Letos bojujeme s mocipány z vlády, kteří ničí lidem možnost sportovat. Volají mi kamarádi i rodiče, jestli letos bude školička a tréninky pro děti. Já jim bohužel nemohu říct A nebo B, ale jsem přesvědčený, že ano,“ sdělil přesvědčivě Jedlička.

OBLAST ROZHODNE

Plány do tenisové sezony jsou pochopitelně závislé na aktuální situaci. Platí to pro tréninky Michala Koška, závodní hraní i plány všech typů turnajů. Český tenisový svaz nechá rozhodnutí na oblastních svazech. Situace by se tak měla vyjasnit v nejbližších dnech. O změnách vás budeme informovat. Prioritou pro TK Rokycany zůstává i pro letošek rozvoj sportovní tradice a budování kvalitního zázemí. „Rád mezi námi přivítám nové tváře. Kdo si bude chtít rekreačně zahrát, rádi půjčíme raketu i míčky. Věřím, že letos vše dopadne, jak všichni doufáme,“ dodává šedesátiletý sympaťák.

Jedličkovým hlavním snem nadále zůstává, že se podaří v okresním městě postavit tenisovou halu. „Tenis je jediným sportem, který se tady nemůže trénovat i přes zimu. Nejbližší kryté kurty jsou v Mýtě nebo Šťáhlavech. Je to podle mého velká škoda,“ uzavírá.

Více informací o tenise v Rokycanech najdete na přehledných webových stránkách. Novinkou pro členy je možnost platby příspěvků bankovním převodem. Výše příspěvků zůstala stejná a platí to i pro sníženou dopolední sazbu na kurt.