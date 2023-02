"Vítězství v historicky první mezinárodní beach volejbalové soutěži klubů je pro nás obrovským úspěchem. O to cennějším, že jsme do turnaje vstupovali z pozice posledního nasazeného celku a polovinu týmu tvořili odchovanci, kteří ještě v minulé sezoně spadali do juniorské kategorie. K první příčce přispělo zejména kolektivní pojetí a vyrovnaný výkon všech hráčů," okomentoval vítězný turnaj Jakub Vála.

Konečné pořadí: 1. Beach Service Club (Česko), 2. Beachclub Strahov (Česko), 3. ABC Wörthersee Klagenfurt (Rakousko), 4. Prague Beach Team (Česko), 5. Strandröplabdazasert SE (Maďarsko), 6. Beach Volleyball Club Opatija (Chorvatsko), 7. Beach Punk Team (Česko), 8. Beach Volleyball Club Bratislava (Slovensko).

