Kam za sportem na Rokycansku během víkendových dnů? Nabídka je opět bohatá.

Ilustrační foto | Foto: Jan Škrle

FOTBAL - Radnice přivítají v nedělním zápase krajského přeboru Baník Stříbro (výkop ve 14.30). Už v sobotu od 10 a 12.15 budou o divizní body usilovat dorostenci FC Rokycany, kteří hostí Senco Doubravka. Mladíci z Rakové vstoupí do druhé části městského přeboru v neděli od 10 hodin proti Vochovu.

Přátelsky: Mirošov - Dýšina (sobota v 15), Strašice s utajeným soupeřem (17.30, Husovy sady v Rokycanech), Hrádek - Líně (neděle od 15.30 na Jižním předměstí).

KRASOBRUSLENÍ - Další ročník Rokycanského ostří vábí do okresního města ke třem stovkám sportovců. Soutěžit budou od rána do pozdních nočních hodin v několika věkových kategoriích.

HOKEJ - V neděli od 12 hodin hrají starší žáci HC Rokycany s Pískem a ve 14.25 začne duel regionální ligy juniorů mezi HC a Kobrou Praha. Rekreační bruslaři obsadí plochu v 17 hodin.

ATLETIKA - Těškovský okruh je výzvou pro vytrvalce, kteří zvládnou více než sedmikilometrovou trať. V sobotu 9. března vybíhají z areálu FC v 11 hodin.

Rokycanské kadetky pod sítí září. Opět rozdrtily Český Krumlov, čeká je Rudolfov

HÁZENÁ - V sobotu od 14 hodin bojují mladší dorostenci s Havlíčkovým Brodem a v 16 hodin se představí starší dorost proti Dvoru Králové. Za soupeři musí v sobotu druholigové dorostenky (do Náchoda) a v neděli muži (do Plzně).

VOLEJBAL - Porce čtyř zápasů čeká fanoušky Volejbalu Rokycany v sobotu, a to v hale gymnázia. Od 9 a 13 hodin se ženy střetnou s Klatovy A, v 11 a 15 hodin ligové juniorky s Rudolfovem.

BASKETBAL - V sobotu 9. března od 11 hodin vyrukují junioři SKB Rokycany do 19 let na rezervu Sojek z Pelhřimova, a to na palubovce haly v Jiráskově ulici.