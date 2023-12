Dvě akce lákají milovníky cyklistky a běhu do Rokycan. První ještě na Silvestra, druhá na Nový rok.

Novoroční závod na Žďár. Ilustrační foto | Foto: Deník / Redakce

Silvestr na kole aneb 29. ročník Memoriálu Stanislava Gabriela bude mít zázemí v restauraci na Železné. Registrace účastníků bude možná od 13 do 13.30 hodin a poté se jezdci vydají jednotlivě nebo ve skupinkách na zvolenou trasu. Svobodná je podle vlastního výběru, Gabruelova měří tři kilometry (do Husových sadů a zpět), Městská je označením pro šestikilometrovou etapu do Kamenného Újezdu, Železářská na 9 km vede do Klabavy i Litohlav a S rozhledem, to je výšlap na deset kilometrů k rozhledně na Kotli a zpět do cíle. Důležitý však pro aktéry bude dojezd do 14.30, neboť o chvíli později se začne losovat tombola.

Pondělí pak ve 13 hodin odstartuje z Pivovarské ulice už 24. ročník novoročního závodu Velká cena Eko komíny a A.D.S. Rokycany pro cyklisty a běžce. Cíl je po čtyřech a půl kilometrech na vrcholu Žďáru. Zatímco amatéři odbourají případnou silvestrovskou kocovinu, ti více trénovaní si mohou dělat zálusk na finanční odměny, běžci i cyklisté na stupních vítězů si rozdělí 1000, 700 a 500 korun, pro ženy a mládež budou přichystané věcné ceny. Speciální prémie 10 000 tisíc korun čeká na sportovce, který v sedle bicyklu pokoří traťový rekord 12:54 minut. Drží ho Martin Stošek z roku 2020. Přihlášky budou možné ještě na místě, startovné je 100 korun.

