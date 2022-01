„Co vím, tak jistou účast z juniorů měli jen Venca Ježek s Hojkou, a o třetí případně čtvrté místo v nároďáku se měl strhnout souboj při mistrovství chlapů v Kolíně. Jenže ačkoliv Max skončil v závodě po spurtu těsně za Ježkem, do Ameriky letí Ondřej Novotný, který dojel s odstupem třetí. To nechápu,“ uvedl Rajchart. „Něco se řekne a pak je to jinak?“ durdil se s vědomím, že Kerl dával do boje o světový šampionát maximum.

„Jel na doraz. Na přelomu roku kempoval s tátou v karavanu v Belgii, aby se mohl utkávat s nejlepšími juniory světa. Vše směřoval ke Kolínu, jenže někdo už předtím rozhodl od stolu. To je špatně mezi dospělými natož u mladých,“ zlobil se Rajchart. „Takhle si Max zbytečně protahoval sezonu. Místo toho mohl odpočívat a pak se začít chystat na tu další,“ podotkl s tím, že pochopitelné zklamání by měl nyní Kerl přetavit v pozitivní reakci. „Přimět se ještě víc zabrat v tréninku,“ vzkázal pětadvacetiletý biker, který zkoušel silnici i cyklokros, ale nejvíc se prosadil ve světě tlustých plášťů.

Své naštvání coby trenér také vstřebával cestou na soustředění ve švýcarském Svatém Mořici, kam odjel s týmem Gapp System – Kolofix, momentálně nejsilnější sestavou na české scéně horských kol. „Jedeme na běžky, kola budou jen večer na válcích,“ hlásil Jahoda, jak se mu v pelotonu přezdívá.

A jak hodnotí proměnu týmu, v němž načne druhou sezonu? „Odešel Paprstka, ale přibyli Honza Škarnitzl s Vastlíkem (Janem Vastlem), takže spolu s Kobískem (Lukášem Kobesem) jsou to tři nejlepší závodníci z Českého poháru. Je fajn být v téhle společnosti,“ prohlásil Rajchart.

A jeho cíle? „Mým vrcholem bude mistrák doma ve Stupně a další metou je start na svěťáku v Novém Městě na Moravě. Závodit začneme v únoru ve Španělsku,“ oznámil závodník i trenér zároveň.

Souboj mladých cyklokrosařů v Kolíně už nic nerozhodl. Kerl cítí zklamání