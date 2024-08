Na florbalové mapě regionu je výrazně zastoupen klub FBC Rokycany. První tým mužů se po roční přestávce opět vrací do republikové soutěže. Nejen o tom jsme hovořili se zástupci družstev.

Muži A (hráč Jakub Boháč): „Rokycany jsou opět tam, kam podle mne patří. Věřím, že budeme v divizi dělat dobré jméno našemu klubu i městu. Pokud jde o soupeře, těším se na všechny. Za uplynulý rok, kdy jsme hráli nižší soutěž, se naše divizní skupina B z poloviny obměnila a myslím si, že bude o dost kvalitnější. Ale když bych to měl vzít jmenovitě, tak nejmenší radost mám z ATT Gorily Plzeň. Naopak už vyhlížím zápasy s 1. FbK Tábor, FBŠ Slavia Plzeň B, atd.“

Muži B (hráč, trenér Martin Štván): „V rezervě nastupovalo v sezóně 23/24 dost žen. Symbióza fungovala velmi dobře a několikrát přinesla bodové zisky i s těmi nejlepšími týmy v soutěži. Ze začátku měli se smíšenou sestavou trochu problém naši mladší hráči, ale když zjistili, že i ženy umí dávat góly a dá se s nimi vyhrávat, tak si to sedlo. Děvčata se v mužské lize vůbec neztratila a několikrát se vyburcovala k lepším výkonům než v lize žen. Jediné, co mne trochu mrzí, že chyběl větší respekt některých soupeřů k hráčkám. Poznámky o plotně, koštěti nebo cejchování byly kolikrát zbytečné. Bohužel se stále najdou protihráči, kteří nemají k soupeři žádnou úctu.“

Muži C (hráč Karel Zelenka): „Muži C končí v Bohemia lize malého florbalu (BLMF). Přede dvěma lety se naskytla jedinečná situace, a to zastoupit v BLMF jeden z končících týmů s výraznou rokycanskou stopou. Ačkoliv jsme neměli papírově špatný tým, nedokázali jsme soutěž udržet a sestoupili o úroveň níže. V uplynulé sezóně jsme potřebovali zápasově zapojit dorostence, kteří nemohou ve svazových soutěžích nastupovat za muže. A protože jsme opět nedokázali soupeřům výsledkově konkurovat, neunikli jsme dalšímu pádu. Konec podtrhuje i fakt, že od sezóny 24/25 máme opět družstvo dorostenců a každý hráč najde uplatnění v soutěžích Českého florbalu.“