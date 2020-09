Už čtvrté soustředění futsalové reprezentace do 19 let má za sebou Matěj Rybař. Bojuje o šanci udržet se v kádru Martina Brůny pro kvalifikaci na následující ME! To proběhne v březnu a v lednu se reprezentace dozví soupeře.

Matěj Rybař. | Foto: Deník / Václav Havránek

Rybař se dostal do šestnáctičlenného kádru pro kemp v Kadani, který proběhl mezi 13. a 16. srpnem. Z plzeňského Interobalu se kromě Matěje dostal do nominace už jen brankář Filip Muknšnábl. „Utvořila se tam skvělá parta a všichni si rozumíme. Loni jsme si zahráli se Slovenskem a Maďarskem, letos jsme z pochopitelných důvodů soustředění omezili jen na trénink a nacvičování herních situací,“ osvětlil situaci Rybař, který vstoupil do Interobalu před pouhými dvěma lety. Po roce si ho však všiml současný trenér U19, přišla první pozvánka a od té doby Rybař jde za svým cílem. „Pamatuji si to přesně, bylo to taky v Kadani – loni na konci června. Nebudu lhát, byl to šok. Nenapadlo mě, že by si mě mohl někdo vybrat,“ uvedl skromně.