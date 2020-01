Hosté z jihu potvrdili roli mírného favorita a vyhráli 5:3 (3164:3070). Nejlépe si z celku SKK počínal Lukáš Kyraľ (556).

V pondělí 20. ledna cestují Rokycany C do Dobřan za družstvem C tamní Tělovýchovné jednoty. (mah)