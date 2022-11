Zatímco Kateřina Razýmová, která se do bílé stopy vrací po mateřských povinnostech, úvodní podnik Světového poháru ve finské Ruce vynechá, její dva oddíloví kolegové z plzeňského Sport Clubu měli být v pátek na startu.

Sedmadvacetiletý domažlický rodák Luděk Šeller bude patřit k nejzkušenějším členům české výpravy, to Adélu Novákovou měla čekat premiéra mezi světovou elitou, ale na start jí nakonec nepustila nemoc.

„Ruka je moje oblíbené místo. Start do sezony je vždycky důležitý, motivuje vás to i pro zbytek závodů,“ prohlásil před cestou do Finska Luděk Šeller. S přípravou je vcelku spokojený.

„Snažili jsme se z ní vytěžit maximum. I když původně plánované výbušnější věci zkusíme až teď v zimě na sněhu, zařadili jsme dvě těžké fáze během jednoho dne. To byla novinka. Uvidíme, jestli to byl přínos,“ jde odchovanec Tatranu Chodov do sezony plný očekávání.

V Ruce se mu v předchozích letech dařilo, dvakrát po sobě tam dojel ve sprintu na bodované pozici (22., resp. 27. místo – pozn. aut.). „Věřím, že na to navážu i potřetí,“ doplnil s tím, že na svojí sprinterské specializaci nehodlá nic měnit. „Budu jezdit i distance, ale není to moje priorita,“ potvrdil Šeller, který se cítí být silnější v klasice.

„Cítím, že je mně bližší, jde mi lépe. Proto jsem rád, že i na mistrovství světa jsou sprinty v klasice,“ zmínil únorový šampionát v Planici, ke kterému hlavně směruje svoje plány. „Je to vrchol pro nás všechny,“ přiznal Šeller.

„Závody Světového poháru jsou samozřejmě taky důležité, ale spíš jde o to, abychom v nich dokázali formu a načasovali ji na šampionát,“ pokračoval elitní český běžec na lyžích, kterému se v minulé sezoně dařilo celkem pravidelně postupovat z kvalifikací a bodovat ve Světovém poháru.

Teď by se ale rád zase posunul o kousek výš. „Věřím, že letos budu minimálně stejně úspěšný. Moje další meta je postupovat ještě dál, do semifinále,“ naznačil Šeller a hned hledal cesty ke zlepšení. „Možná lépe zvolit strategii závodu. To jsou věci, které nelze moc natrénovat,“ plánoval si.

Nakolik se mu to povede?