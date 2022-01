„Pět pohárů skutečně není moc. Zvlášť když si vezmeme, že závodní sezona má zhruba 25 víkendů,“ uvedl Zdeněk Rubáš, šéf kontinentálního týmu AC Sparta.

Jenže zdůvodnění, že za poklesem počtu pohárových závodů je nezájem pořadatelů, bere jako hodně zjednodušené.

„Rozhodně bych to nenazval nezájmem,“ bránil se Rubáš. „Uspořádat závod na silnici totiž obnáší splnit desítky přísných nařízení, získat množství povolení a k tomu vynaložit nemalé finanční prostředky.“

Ví, o čem mluví. Pohárový závod pořádal ještě předloni v rámci Tour de Brdy v okolí Strašic, předtím tři roky v Těškově na Rokycansku a dvakrát na okruhu u Rakové.

„Mimo jiné to znamená zcela uzavřít okruh dlouhý deset až patnáct kilometrů. A když pominu zdlouhavá vyřizování povolení, tak jen dopravní značení objížděk, zákazů vjezdu a podobně stojí třicet až padesát tisíc korun. K tomu je třeba zajistit desítky pořadatelů na křižovatky a připravit se na nekázeň řidičů, kteří si nehodlají cestu prodloužit byť o dva tři kilometry,“ vyjmenoval Rubáš trable, které berou chuť pouštět se do větších akcí.

Ale nabízí řešení.

„V kraji chybí okruh, který by šel snadno uzavřít, a základem pro něj by mohla být chystaná cyklostezka mezi Doubravkou a Chrástem po bývalé železniční trati. Musela by být ale širší, než je plánovaných tři a půl metru, alespoň šest metrů do šířky. Pak by se tu daly pořádat závody, vedle cyklistických třeba na kolečkových bruslích, lyžích nebo koloběžkách. Byla by to parádní dráha pro časovku, a když by se k tomu přidaly nějaké vedlejší komunikace, vznikl by okruh, na němž by se dalo udělat i mistrovství republiky,“ vysvětloval Rubáš. „Bylo by to sice dražší, než je plánovaný projekt, ale pro sport v kraji by to byla investice na další desítky let,“ zdůraznil do přípravy týmu na sezonu zapřažený šéf.

„Minulý týden jsme měli soustředění na běžkách v Krušných horách. Teď už dva kluci, Habermann s Kalojírosem, odletěli trénovat na Mallorku a další je budou následovat. Týmové soustředění by se mělo konat v úvodu března nejspíš v Itálii,“ uvedl Zdeněk Rubáš.

