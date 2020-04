Slunné odpoledne, příjemných dvacet stupňů. Sportovní areál Jižního předměstí se pomalu začíná plnit. Vždy maximálně po dvojičkách, podle nových opatření vlády. Dva mladíci hrají na rozpáleném tartanu nohejbal, jiní sportovci dali přednost tenisu. Po ovále se však prohání útlá postava běžce ve značkovém oblečení. Nadějný atlet AC Domažlice Šimon Ekl před malou chvílí zahájil intenzivní trénink a polyká první kilometry. „Moc rád bych poděkoval městu Rokycany, že otevřelo areál pro veřejnost. Doteď jsem mohl maximálně do lesa, běhání na dráze se nevyrovná nic,“ notuje si Ekl.

Šimon tráví většinu času v Praze. Studuje na České zemědělské univerzitě, obor Ekologické zemědělství. Jeho spolužačkou je česká biatlonová jednička Markéta Davidová. Pravidelně trénuje v hlavním městě na Julisce, avšak kvůli momentální situaci se do Prahy nehrne. Absolvuje už sedmý měsíc přípravy. „Cítím, že má výkonnost se zlepšuje. Vynechal jsem halovou sezonu a všechno směřoval na mistrovství republiky, které se mělo konat v Plzni,“ smutně konstatuje Šimon.

V klasickém režimu trénuje Ekl šestkrát až osmkrát týdně. Přípravu konzultuje se svými trenéry a jednotky jsou variabilní. Koneckonců, i já jsem měl možnost poznat na vlastní kůži, že to není žádný med. Úvodní desetiminutový rozběh na rozdýchání jsem ještě skousl. Poté přišlo na řadu povinné protažení a abecední cviky na posílení rytmizace. Za chvíli však šlo do tuhého. Dělal jsem Šimonovi společníka při sprintu „stovky.“ První dvě jsme doběhli spolu a ve mně vládl dobrý pocit, že držím krok. Ovšem vzápětí mi Šimon sdělil, že stupňuje tempo a první dva rozběhy běžel na půl plynu. Ve zbylých rovinkách už jsem obdivoval jen jeho záda…

Tři minuty pauza a před Šimonem je hlavní fáze tréninku. Běh na 200 metrů, krátký meziklus, třistametrový úsek, opět výklus a na závěr plných 400 metrů. To celé sedmkrát! Pro normálního smrtelníka to zní hrozně a stejně tak to i vypadá. Po půlhodině bylo odpracováno a Šimon mohl spokojeně dopadnout na červený tartan.

Dva roky zpátky na MČR se Šimon odhodlal k sólo úniku ve finále běhu na 1500 metrů. „Běželo se pomalu a cítil jsem, že mám celkem dost sil,“ vrací se k závodu. Dvě stě metrů před cílem byl dostižen, skočil desátý, jeho výkon však ocenil i komentátor Michal Dusík. Když jsem se zeptal, kdo je pro něj běžeckým vzorem, okamžitě odpověděl, že má tři. Tím hlavním je otec Jiří Ekl, bývalý atlet a medailista z běhu na 3000 metrů překážek. Dalším je bývalý vytrvalec Vlastimil Zwiefelhofer, účastník olympijských her 1980 v Moskvě. Třetím do party je současný polský půlkař Marcin Lewandowski. „Mám od něho i tretry, které využívám i při závodech,“ pyšně naráží Šimon na historku, ve které byl kurýrem obuvi vynikající běžec Jakub Holuša.

Byl to Šimonův otec, kdo přivedl syna k atletice. „Rád vzpomínám na své začátky. Navštěvoval jsem devítiletku v Čechovce a po škole chodil trénovat k tátovi a panu Šůchovi.“ Až do 8. třídy stíhal Ekl souběžně hrát fotbal za FC Rokycany. Pak ale vyběhal stříbro a bronz na žákovském mistrovství republiky v krosu, respektive v běhu na 1500 metrů. Od té doby bylo jasné, co dostane přednost.

Z rokycanského Falconu vedla další cesta do oddílu z Domažlic, v jehož barvách nastupuje i dnes. Chodský celek spadá do druhé výkonností třídy a Ekl se netají přáním vyběhat si povýšení do Dukly. Dosavadním největším úspěchem je loňské prvenství na akademickém mistrovství ČR v běhu na 800 metrů. V listopadu si připsal skvělé 8. místo na republikovém šampionátu v přespolním běhu v Dříteči u Pardubic. „Moc si vážím těchto úspěchů. Nejvíc proto, že dokážu skloubit studium se sportem. Nejspíš si ale rozložím magisterské studium do tří let, abych zůstal maximálně koncentrovaný na atletiku,“ plánuje rodák z Plískova, kde svým rodičů pomáhá v rodinné farmě hospodařící v ekologickém režimu s širokým sortimentem mléčných produktů.

Farma získala dva roky zpátky potřebnou EKO licenci a dnes chovají Eklovi okolo 80 kusů dobytka. „Když jsem doma, vstávám v sedm hodin. Nakrmím, nastelu, na dojení máme samozřejmě robota. Kolem desáté máme hotovo a většinou si mohu jít zaběhat. Odpoledne je to stejné, už jde o rutinu,“ popisuje Šimon svůj denní režim.

Jeho atletický sen se částečně propojuje s farmouv Plískově. „Kydal bych hnůj s olympijskou medailí na krku,“ sní už od malička. Jako každý, i Šimon by se jednou rád zúčastnil závodů pod pěti kruhy. Je si vědom, že limity jsou náročné a třeba i Jakub Holuša je na hraně soupeření s nejlepšími.

Ekl souhlasí s odkladem letní olympiády, avšak dobře ví, že prodloužit atletický život o jeden rok může mít velký vliv. „Zdraví je rozhodně přednější, ale příprava stojí velkou dřinu a úsilí. Hlavně jste o rok starší, což ve světě atletů je znát,“ tvrdí.

Při takovém množství aktivit nezbývá Šimonovi příliš volného času. Vyplňuje ho regenerací nebo si zahraje s kolegy z atletického týmu FIFU mezi sebou. Na startu roku 2018 dokonce moderoval maturitní ples rokycanského gymnázia, ale podle vlastních slov to jednou stačilo.