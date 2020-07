Tenisový klub Rokycany pořádal celostátní turnaj žen. Ve finále se utkaly první a druhá nasazená. Vítězkou se stala Kateřina Čiháková (LTC České Budějovice), která porazila po setech 6:2, 6:4 Zuzanu Horskou (TCG Karlovy Vary).

Zdroj: Deník / Václav Havránek

Z divizního týmu TK Rokycany se zúčastnily hráčky Vendula Rytířová a Tereza Šimonovská. Vendula se dostala do semifinále čtyřhry, Terezka se probojovala do semifinále dvouhry a do finále čtyřhry. Ve dvouhře si obnovila zranění ruky a musela vzdát finále čtyřhry. Ve čtyřhře si pohár odnesla vítězka dvouhry Čiháková se spoluhráčkou Veronikou Rožboudovou (Tj Jiskra Třeboň). Ředitelem turnaje byl David Šimonovský, asistenty Míra Plzák i Vláďa Jedlička. Ovocem a zeleninou přispěl Honza Lorenc (Candát).