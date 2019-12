Podzimní finále sdruženého přeboru Plzeňska se kuželkářům SKK Rokycany C nepovedlo.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Aspirant na medaili cestoval do Plzně za Sokolem V. C a po rozpačitém výkonu prohrál 2:6 (3051:3122). Nejlepším hráčem hostů byl Pavel Andrlík starší (533 bodů). Porážka znamená pád v tabulce na 5. místo, kde Rokycany C zůstanou minimálně do zahájení odvetné poloviny (13. ledna).