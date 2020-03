Naši vyslanci pokračovali ve skvělých výkonech a zaslouženě zvítězili 5:3 (3100:3060). První hvězdou utkání byl Jiří Vavřička (554), kterému výtečně sekundovali Lukáš Kiral (528) a Pavel Andrlík starší (525).

Rokycany C obsadily 3. místo a soutěž pokračuje play-off. Sextet SKK ve čtvrtfinále vyzve SK Škoda VS Plzeň C. (mah)