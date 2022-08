„Atletika ve Škodě Plzeň jde dlouhodobě nahoru, výsledkem toho je, že máme tolik lidí na vrcholné akci. Je to skvělé. Jsem však přesvědčen, že v budoucnu jich bude více, protože základna a potenciál klubu nejsou ještě na maximu,“ tvrdil trenér AK Škoda Plzeň Michal Černý.

Nelze ovšem zapomenout na oštěpařku Nikol Tabačkovou z Poruby, ale v extralize družstev hostující v plzeňské Škodovce.

Běžkyně Diana Mezuliáníková působila ve Škodě Plzeň a maratonkyně Marcela Joglová je z Plánice u Klatov.

Hrochová doběhla maraton na MS v elitní dvacítce a jako pátá nejlepší Evropanka

Překvapením je splnění podmínek Adámka pro start v Mnichově. „Na šampionát se dostal díky evropskému žebříčku, nikoliv skočenému limitu. Pepa je typ závoďáka, jehož výkonnost roste s velikostí atletické akce. Dokáže skočit 224 centimetrů, což by na postup do finále mohlo stačit,“ uvedl Černý.

Druhý výškař Jan Štefela byl mistrem Evropy do 22 let v loňském roce. „Poslední závod na mezistátním utkání se mu nepovedl. Doufám, že ho to zdravě naštve a v Mnichově předvede top výkon,“ prohlásil Michal Černý.

Vytrvalkyně Tereza Hrochová zazářila na červencovém mistrovství světa v maratonu 17. místem, mezi Evropankami dokonce byla pátá. „To byla pecka! Ani v duchu jsme to nečekali. Uvidíme, protože ji čeká druhý maraton během měsíce. Trenér Terezy říká, že to zvládne, tak mu věříme. Nicméně bude to mít hodně těžké a sama neví, co od toho čekat, protože není standardní, aby člověk běžel dva maratony za měsíc,“ řekl.

Černý věří, že Tereza Petržilková konečně postoupí z rozběhu do semifinále. „Je ve formě a stabilizovala výkonnost. Myslím si, že ve velkém závodě dokáže atakovat hranici 52 vteřin, což stoprocentně bude na postup do semifinále stačit. A štafeta 4x 400 metrů má finálové ambice, to by byl skvělý výsledek,“ dodal Černý.

