Hlavní závod na 22 kilometrů ovládl mezi muži Petr Pechek. Borec z Úpice triumfoval za hodinu a 18 minut. Tomáši Eisnerovi a Martinovi Frelichovi nadělil přes tři minuty.

I ženské startovní pole brdské hvozdy pořádně rozsekaly. Barbora Langer svou konkurenci předčila o osm minut. Stříbrnou ekologickou medaili si odvezla Michaela Luňáčková a bronz Ester Šlechtová. „Běžela jsem tu naposledy před covidem v roce 2019 a překvapil mě ten kopeček na závěr. Ráda běhám v přírodě, a tak myslím, že ten mix šotoliny a terénu tady byl ideální,“ hodnotila vítězka dlouhé trasy.

Kratší distanci na 12 kilometrů vyhrál Filip Vabroušek, který o svém jasném triumfu rozhodl už v první polovině závodu. „Byla to úplná nádhera. Střídala se scenérie a trať byla velmi pestrá. Užil jsem si to od začátku do cíle. Do třetího kilometru jsem běžel v čelní skupině, poté jsem nastoupil a náskok jsem si udržel až do cíle,“ uvedl vítěz trasy, kterou organizátoři kvůli blátivé cestě museli upravit.

V ženské kategorii nebrala ohled na soupeřky závodnice s příznačným příjmením Jana Vojáková, kterou na stupně vítězů doprovodily druhá Johanka Šafránková a třetí Anežka Kopecká. „Radši se při závodě neotáčím. Trať se mi líbila až na závěrečný kopec, který pro mě byl už trochu přes čáru,“ řekla unavená vítězka.

Součástí seriálu je i charitativní PVZP FénixRun, v němž běžci svou účastí pomáhají charitativním organizacím. V Brdech se běželo na podporu Pink Bubble, která pomáhá mladým lidem s rakovinou, a rodiny Terezky postižené vzácným genetickým onemocněním. V Brdech trasa měřila čtyři kilometry a přišlo na ní 195 dobrých duší, dalších 121 se přidalo virtuálně.

Další zastávkou bude specifický závod v beskydské Bílé. Účastníky dopraví 6. srpna na start lanovka, a poté se klesavým profilem s několika výstupy vydají nádhernou přírodou do cíle. Díky poloze je to skvělá příležitost pro setkání se slovenskými přáteli, kteří běhají v bratrském seriálu.