„Byli jsme domluvení, že začne Hery (Filip Herajt). A když všechno půjde, že to i dochytá,“ říkal Karel Šmíd po vítězství házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje 29:27.

Jenže ono to nešlo, plzeňští házenkáři se s předposledním týmem tabulky trápili. A když v 11. minutě Talent prohrával 4:8, šel Šmíd po time-outu mezi tyče. A i jeho zásluhou favorit nakonec svého soka v závěru zlomil.

A 27letý gólman, který přišel v lednu o start na mistrovství světa v Egyptě, kam už se při absenci obvyklých opor reprezentace chystal, si při hře v sedmi se dvěma pivoty také pořádně zaběhal.

„Důležité je, že jsme vyhráli. Přiznám se, že chvílemi jsem měl velké obavy,“ přiznal Karel Šmíd, že herně to nebyla žádná hitparáda.

Máte vysvětlení, proč jste se s Novým Veselím tak trápili?

Dělali jsme strašně moc chyb. Naštěstí nám zabrala taktika se sedmi hráči v poli. Je dobře, že jsme to zlomili.

A jaký byl návrat do sestavy?

Běžecký (úsměv). Pro mě byla ta hra sedmi hodně náročná, naběhal jsem se. A moje fyzička po té pauze není úplně optimální, chvíli to ještě bude trvat.

Počítal jste s tím, že půjdete do branky tak brzy?

Byli jsme domluvení, že začne Hery, a když půjde všechno dobře, dochytá to. Já měl po třech týdnech nemoci jen tři tréninky. Předtím jsem naposledy trénoval s nároďákem před tím neodletem do Egypta. Pak jsem tři týdny bohužel nemohl vůbec nic, jen jsem se protahoval, žádná fyzická aktivita. Bylo to náročné.

Ale nezdálo se mi, že by dlouhá pauza poznamenala váš výkon…

Zaplať pánbůh! Na těch třech trénincích jsem se gólmansky cítil dobře a jsem rád, že jsem si to i po takové pauze dokázal přenést do zápasu.

Takže jste spokojený?

Musím říct, že už v té přípravě na šampionát jsem se cítil dobře. A nějakým způsobem to ani tři týdny pauzy nenarušily. V pátek na prvním tréninku forma zůstala, kde byla, to se povedlo udržet i do tohohle zápasu.

Už v pátek hrajete odvetu v Novém Veselí (od 20.15, přímý přenos ČT Sport). Nemáte trochu obavu, že jste jim trápením v domácím zápase vlili optimismus do žil?

No, optimismus… Ve finále, my jsme to otočili, oni ztratili téměř vyhraný zápas. Tam spíš to může být naopak, oni mají hodně mladý tým, i když hrají velice dobře. Doufejme, že je tohle trochu srazilo. A naopak by to vydřené vítězství mohlo vlít optimismus do žil nám… Přece jen, jsme zkušenější mančaft, věřím, že se z chyb poučíme. Navíc z předchozích play-off jsme zvyklí hrát takhle rychle za sebou se stejným soupeřem. Já tedy doufám, že toho spíš využijeme.

Co vám chybí, abyste zápasy zvládali snadněji?

Troufnu si říci, že s Karvinou máme asi na jednotlivce nejlepší mančafty v lize. Bohužel teď nejsme schopní to prodat. Nové věci si pořád ještě sedají, sezona je komplikovaná. Kvůli covidu byla spousta pauz, kouskuje se to a to pro nás není ideální, když si zvykáme na nové věci, které po nás chtějí trenéři. Věřím, že do play-off si všechno sedne a budeme schopní prodat to, co v nás je.