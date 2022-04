„Zaútočil jsem na posledním výjezdu, vypracoval jsem si náskok jen pár metrů, a to se mi podařilo dovézt až do cíle. Je to moje první vítězství v sezoně,“ rozplýval se v cíli Wawak.

Stejně jako Cink se po návratu ze Světového poháru v Brazílii necítil stoprocentně fit. Českého reprezentanta zdravotní stav limitoval natolik, že téměř netrénoval a účast v Městě Touškově hodně zvažoval. K radosti fanoušků se však rozhodl nastoupit do závodu a spolu s Wavakem režírovali druhé dějství národní série.

„I když jsem se necítil na sto procent, tak jsem chtěl závod alespoň objet. Doma se moc neukážu, trať v Touškově je skvělá a fakt jsem si jí užíval,“ říkal Cink.

Čtyřkilometrový okruh v touškovské rokli s řadou překážek, skoků a technických pasáží absolvovalo 53 mužů osmkrát. Wavak s Cinkem se hned po startu usadili v čele ještě sledováni triem Jan Zatloukal, Georg Egger a Gregor Raggl. Od třetího kola jela česko-polská dvojice v popředí už osamocena. A to až do závěru, v němž měl po téměř hodině a půl boje více sil polský biker.

Cink ale nesmutnil. „Vítězství zůstalo v týmu a Bart je poslední dva roky už hodně silnej závodník. Takže to není ostuda s ním prohrát ve sprintu,“ říkal v cíli český reprezentant.

Ziskem stříbra navázal v Městě Touškově na vítězství z úvodních dvou ročníků závodu v letech 2019 a 2020.

„Pro mě to byl hlavně dobrý trénink, po delší době zase nějaké intenzita. Pocity úplně ideální nebyly, kdyby to byl svěťák, tak by se určitě jelo rychleji. Teď jsem se v některých pasážích snažil i šetřit síly,“ připustil desátý muž z brazilského úvodu Světového poháru a třetí celkově z loňské série. „První dvě tři kola jsem jel za Bartem a nic jsem nezkoušel, pak už jsem ho i párkrát vyzkoušel, ale v závěru byl silnější. Doufám, že budu moct ještě potrénovat, protože se blíží svěťák v Novém Městě. Bude to konečně zase s diváky, a na to se moc těším,“ zdůraznil Cink.

Třetí místo si vybojoval Rakušan Rangl, když jeho soupeř Egger z Německa vítěz letošního Cape Epic, z boje o medaile vycouval a obsadil sedmé místo. Šestý dojel nejlepší biker do 23 let Zatloukal a v poháru se posunul do čela průběžného pořadí.

Do elitní desítky se vmáčkli ještě dva Západočeši, osmý Lukáš Kobes z Trhanova a dekádu uzavřel sušický Jan Vastl (oba Gapp System – Kolofix).

HOLUBOVÁ V ČELE

V závodě žen vypálila od startu nejrychleji domácí Adéla Holubová (kola-bbm.cz). Dvě kola z šesti táhla 19letá bikerka z Města Touškova hnaná fanoušky vedoucí skupinku, ale pak už úřadovalo trio favoritek. Tempo udávala Liv Schrieversová z Německa sledovaná druhou ženou z úvodního závodu Světového poháru Terpstraovou a českou mistryní Jitkou Čábelickou (Gapp System -Kolofix). Dvě kola před cílem zaútočila Němka, ale Terpstraová si ji dojela, okamžitě šla do čela a svůj třetí start v Městě Touškově proměnila ve třetí vítězství.

Celkově pátá Holubová zvítězila mezi ženami do 23 let a v cíli byla spokojená. „Na trati znám každý kámen, každou zatáčku a jelo se mi super. V úvodu jsem holkám nastoupila, a když mě pak sjely, tak přišla krizička. Ale vyhrabala jsem se z toho a jela si své tempo,“ dělila se Holubová o své pocity. „Jsem ráda, že alespoň chvíli jsem jela první,“ usmívala se.

Mezi juniorkami obsadila druhé místo plzeňská bikerka Simona Spěšná (jb Brunex Superior), když stejně jako na úvod v Brně nestačila na Elišku Hanákovou (Rexonix).

Jestliže hlavní závody provázelo slunečné počasí, mládež se další den utkala za stálého deště na uklouzané trati.

Znovu to cinklo. Zemanová na úvod sezony třetí na Xterra Greece

Závod ČP v Městě Touškově, výsledky:

Junioři: 1. Novotný (Dukla Praha) 1:11:00 hod., 2. Ježek (Brilon Racing) -1:37, 3. Černý (Expres CZ Tufo Kolín) -1:56, … 5. Kerl (Author Team Stupno) -3:28.

Juniorky: 1. Hanáková (Rexonix Racing) 1:10:47 hod., 2. Spěšná (jb Brunex Superior) -1:09, 3. Nováková (Jar. Kulhavý Cycling) -2:11.

Ženy Elite: 1. Terpsrtaová (Niz., Ghost Factory) 1:18:09 hod., 2. Schrieversová (Něm, Bike Sport Bühne Bayreuth) -25 s, 3. Čábelická (Gapp System – Kolofix) -1:52, … 5. Holubová (kola-bbm.cz) -3:57.

Muži Elite: 1. Wawak (Pol., Kross Orlen) 1:28:58 hod., 2. Cink (Kross Orlen) -0,7 s, 3. Raggl (Rak., jb Brunex Superior) -48, 4. Škarnitzl -1:29, …8. Kobes -2:12, 10. Vastl -4:03 (všichni Gapp System – Kolofix).