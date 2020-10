Závodníci Petr Fiala obsadil 4. místo, 8. místo Jan Stohr, 9. místo DenisRugovac, 11. místo Tomáš Kalojíros a na 31. místě dojel rozjížděč závěrečného spurtu na hrázi přehrady Gabčíkovo Rostislav Krotký.

Slovenskou V4 vyhrál Aniolkowski před Kaňkovským. Jediný závod ze série Visegrad 4 se uskutečnil dnes na Slovensku. Konkrétně v blízkosti Bratislavy na zcela rovinaté 150 km dlouhé trati. V důsledku koronavirové krize se na start nakonec postavilo jen osm týmů a 41 cyklistů.

Ve sprintu se prosadil Aniolkowski z CCC Development před Aloisem Kaňkovským z Elkov Kasper. Jelo se na velmi kvalitních silnicích, takže technických problémů bylo tentokrát minimum. Z českých týmů byly na startu Elkov Kasper, Topforex, Lapierre a AC Sparta Praha a všechny měly po pěti jezdcích.

Od startu se závodilo. V prvním úniku se ocitl Tybor z Dukly Bánská Bystrica, Aniolkowski a Kalojíros z pražské Sparty. Sice byli rychle dojeti, ale nástupy pokračovaly. Do dalšího úniku se dostali Vlčák (Dukla Banská Bystrica) a Stachowiak (Voster ATS Team).

Ani oni nebyli úspěšní, takže po třiceti kilometrech bylo vše zase pohromadě. Mezi nejaktivnější závodníky patřil aktuální polský šampion Aniolkowski.

Dalším v řadě, který se ocitl před pelotonem, byl Bellan (Dukla BB), který si vybudoval náskok až dvě minuty. Po 40 km sólo jízdy byl i on pohlcen hlavní skupinou a vystřídala ho sedmička cyklistů ve složení Stachowiak, Cieslik (oba Voster), opětovně Tybor, Řepa (Topforex Lapierre), Zahálka

(Elkov - Kasper), Wawrzyniak (CCC Development Team) a znovu Kalojíros. Jenže tohle složení nevyhovovalo týmu Elkov Kasper, takže se ujali tempa na čele pelotonu a i tento další pokus zlikvidovali. Ani to samozřejmě nebyl konec pokusů zamezit hromadnému sprintu.

Tentokrát odjeli Cully (Dukla Banská Bystrica) a podruhé Cieslik. Po chvíli si je dojeli ještě Gieracki a Zarebski (oba Chrobry Scott Glogow). Je jasné, že ani tohle nemohl Elkov Kasper nechat bez povšimnutí, jelikož ve svém středu měli největšího favorita hromadného sprintu.

Výsledkem bylo, že 9 km před cílem i tento únik skončil. Na jeho dojetí se vedle Elkovu významně podíleli i cyklisté Topforex Lapierre. Naopak polský Voster, vědom si, že Aniolkowski a Kaňkovský jsou velkými favority, se snažil nedopustit hromadný sprint. Ale i přes jejich snahu k němu došlo.

Prosadili se favorité, z nichž úspěšnější byl letos v super formě jezdící Stanislaw Aniolkowski. Pro Aloise Kaňkovského je to jeho letos nejlepší umístění. "Kluci celý den tahali a odvedli výbornou práci. Ostatní týmy nechaly víceméně vše jen na nás. Tím, že jsme byli pouze v pěti, tak Michal Schlegel s Matějem Zahálkou primárně likvidovali úniky a Michael Kurkle s Dominikem Neumanem měli za úkol mi rozjet spurt. Vsadili jsme na jednu kartu a do spurtu jsem šel už na 200 metrech tak, abych nezůstal zavřený v poslední zatáčce. Nakonec to nedalo tak o tři centimetry, ale i tak jsme rád za druhé místo," popsal poslední letošní závod Alois Kaňkovský.

Těsně pod stupni vítězů skončil Petr Fiala ze Sparty, která měla nakonec v první desítce tři lidi. Což je po CCC, které obsadilo kromě prvního i třetí a páté místo, druhý nejlepší výsledek.