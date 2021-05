Každý tým bude složený ze čtyř hráčů a součet jejich věku musí být minimálně 140 let (pro slabší počtáře dodáváme, že průměr na aktéra je 35 let). Bojuje se za každého počasí a v případě nepřízně počasí je zajištěna tělocvična. Zúčastnit se aktivně nebo fandit mohou všichni patrioti Volduch a organizátoři nezapomenou na jejich občerstvení.

Dodejme, že maximálně bude přijato osm celků (každý s vkladem 500 Kč) a přihlášky do 6. června eviduje Vladimír Žák na telefonu 602 608 201.

Tenisová školička 2021

Rokycansko – Od 11. do 27. června se uskuteční v okresním městě Tenisová školička 2021! Obsahuje šest lekcí – vždy v pátek od 17:30 hod do 18:30 hodin a neděli od 10 do 11 hodin v areálu Tenisového klubu Rokycany (v Alejích).

Školička je určena pro děti narozené v roce 2015 a mladší.

Cena je 600 Kč, ve výbavě by měla být raketa (omezený počet na půjčení je zhruba osm kusů).

Trenéři: Michal Košek (II. třída), Gabriela Pelcová, Anna Kahovcová (III. třída).

Přihlášky: na telefonním čísle 604 562 311 nebo na emailové adrese michal.kosek1@seznam.cz nejpozději do 4. června.

Další informace naleznete na webových stránkách tenisového klubu www.tenis-rokycany.cz.