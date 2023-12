Kam za sportem na Rokycansku? Nálož v prvním prosincovém víkendu je pestrá.

Krajská liga, 9. kolo: HC Klatovy (na snímku hokejisté v bílých dresech) - HK Rokycany 1:7 (1:0, 0:4, 0:3). | Foto: Jindřich Schovanec

HOKEJ – v sobotu od 14.30 Lipnice – Chotíkov B, v 17 krajská liga HK Rokycany – Apollo Kaznějov a v 19.30 derby krajské soutěže Zbiroh versus Strašice.

V neděli Klabava – Rapid Plzeň (10.45), Příkosice – Kaznějov B (12.45) a od 17 do 18.30 volné bruslení.

KUŽELKY – na čtyřdráze SKK Rokycany v Jiráskově ulici vrcholí v sobotu 2. prosince od 14 hodin I. liga neregistrovaných. Představí se dvacet nejlepších hráčů.

Zbiroh vyhrál s Losinou. Jak pokračuje krajská hokejová soutěž?

HÁZENÁ – mladší dorostenci Rokycan hostí v sobotu Úvaly ve 14 hodin. Od 16.00 si to rozdají starší dorostenci obou klubů a v 18 hodin válčí muži se Slavií VŠ Plzeň.

BASKETBAL – v sobotu se představí naděje SKB do 11 let v zápasech proti vrstevníkům z Domažlic (9.30 a 11.30). V 15 hodin následuje duel nadregionální ligy chlapců do 15 let mezi Rokycany a Thermií Karlovy Vary.

FLORBAL – neděle v házenkářské hale (u zimního stadionu) patří II. lize žen. Domácí děvčata si chtějí vylepšit aktuální 4. místo ve střetnutích od 11.20 a 13.40 hodin.

Rokycanské volejbalistky spláchly dvakrát Letnou

VOLEJBAL – ženy Volejbalu Rokycany přivítají v sobotu Union Plzeň. Dějištěm bude od 10 hodin hala gymnázia, začátek odvety záleží na domluvě. To samé platí o mužích Mirošova, kteří si to rozdají v sokolovně se Slavií VŠ Plzeň.

STOLNÍ TENIS – divizní Břasy bojují doma v sobotu od 9 hodin s Nezvěsticemi a ve 14.00 s Horažďovicemi.