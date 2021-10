O víkendu Rokycany do 19 let zdolaly Mariánské Lázně 62:55. Starším žákům SKB (U15) se už tak nedařilo, prohráli s Roudnicí na Labem 84:101.

V oddělení B to tak slavné nebylo. Zbiroh prohrál s Losinou 3:6 a Strašice se Sedlcem 1:8.

Hokejisté HC řádili. Odnesli to debaklem Buldoci ze Stříbra

Rokycany – Divizní florbalisté FbC Rokycany vyrazili ke čtvrtému kolu republikové soutěže do metropole jižních Čech. V hektickém souboji vyválčili remízu 7:7 a druhý bod získali zásluhou Holečkovy trefy v 64. minutě.

Rokycany – Do odvetné poloviny krajské ligy vstoupili muži Házené Rokycany porážkou 24:37 s plzeňskou Lokomotivou. V neděli jedou do Starého Plzence.

