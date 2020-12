Spolky vylepší haly i hřiště

Rokycansko – Investiční dotace na zkrášlení a modernizaci sportovišť jsou vypsané. S tím, že příjem žádostí může být realizovaný už tento rok!

„Zatím jen malá ochutnávka. Při projektu do deseti milionů může být dotace až sedmdesát procent,“ sděluje do spolků, tedy do klubů, jednot, sokolských organizací, školských zařízení, atd. předseda Sportovní a tělovýchovné organizace Rokycanska (STOR) Jiří Sýkora. Subjekt, který je součástí České unie sportu, poradí a pomůže všem zájemcům, jak příslušné formuláře vyplnit. Šéf STOR proto předkládá příslušné kontakty: telefon 723 536 872, predseda@storokycany.cz, případně webové stránky www.storokycany.cz.

Fotbaloví rozhodčí a delegáti mají tři dny na testy z pravidel

Rokycansko -Do Úborska na Klatovsku se hned 2. ledna (rozhodčí) a 3. ledna (delegáti FAČR) chystali i zástupci z Rokycanska. Jenže pátý stupeň PES jejich plány zhatil a semináře jsou odložené.

Zahálet však sudí ani jejich hodnotitelé nebudou. Krajská komise pro ně přichystala testy z fotbalových norem, předpisů a pravidel. Formou je počítačové vyplnění a termínem 28. až 30. prosinec.

Tři nejlepší odborníci budou odměněni symbolickými cenami.

Valná hromada OFS je ohrožena

Rokycansko – Na čtvrtek 28. ledna 2021 je svolaná valná hromada Okresního fotbalového svazu Rokycany. Jenže situace po obnovení stupně č. 5 PES nevypadá optimisticky. Obdobná zasedání jsou naprosto vyloučená.

Vedení FAČR proto bude nyní informovat členskou základnu prakticky v denním režimu. Upozorňuje na aktuální nařízení vlády včetně dodržení počtu lidí.

Vánoční turnaje byly zrušené

Rokycansko – Na vánoční čas roku 2020 i přelom letopočtů nebudou sportovci vzpomínat rádi. Museli oželet obvyklé závody, soutěže a turnaje.

Před Štědrým dnem to byl třeba fotbalový Vajnachten v hale gymnázia, který se stal dostaveníčkem hráčů několika klubů (Radnice, Rokycany, Volduchy, Svojkovice, Příkosice, atd.).

Sokolové z Mýta rušili populární Vánoční kros na čtyři a půl kilometru a na Štěpána (tedy 26. 12.) osiřely zeleně potažené stoly pro klání s nejmenším míčkem v hernách okresu.

Ani výhled pro nejbližší dny není optimistický. Uzamčený je plavecký areál, zimní stadion i sportovní haly.

Na Silvestra vyjížděli rekreační cyklisté kolem Rokycan. Mohou pochopitelně i letos, jenže přísně individuálně a bez závěrečného posezení s losováním tomboly. Přátele mohou pozdravit jen na dálku…

Rovněž novoroční závod na Žďár bude mít jinou podobu. Cyklisté a běžci se na vrchol vydají z Pivovarské ulice jen tak pro radost. Start u sídla firmy Eko komíny je ve 13 hodin a realitou smutné přítomnosti jsou bezpečné rozestupy. Prvního ledna se na řadě fotbalových hřišť potkávali bývalí i současní hráči. Také tahle tradice zůstane pouhým snem.

Jezdci AC Sparta nechali kola o Vánocích odpočinout

Jezdci rokycanské stáje AC Sparta si dali sraz v období svátků na okraji hlavního města. Vyrazili do Šáreckého údolí pěšky a absolvovali dvaadvacetikilometrovou trasu. První lednový den se postaví opět na start Novoročního závodu na Žďár. Jenže tentokrát nepůjde o konfrontaci cyklistů a běžců, ale jen o symbolický start do letopočtu 2021! Foto AC Sparta