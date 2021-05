Pandemie koronaviru přerušila první ligu, kde by nastupovala za Lázně Kynžvart. Aby mohla rozvíjet svůj potenciál, od letošního února hostuje v Plzni, kde dostává hodně prostorua daří se jí. Navíc nakouklai do širšího kádru české reprezentace. V utkání proti Zlínu, které Západočešky prohrály 23:31, se Königová prosadila dvakrát.

Vidět jste byla hlavně na začátku zápasu, kdy jste měla spoustu šancí, a navíc jste osobně bránila zlínskou střelkyni Kolářovou. Nedošly vám brzy síly?

Bylo to dost na hraně. Lítala jsem z obrany do útokua říkala jsem si, že snad budu muset hned jít střídat, ale zvládla jsem to.

Celý zápas jste musely dotahovat. Proč to nakonec nevyšlo?

Bohužel jsme neproměňovaly jasné šance z brankoviště. V prvním poločase nám také nefungovala obrana. Přitom nechybělo moc, abychom skóre otočily. Ve druhé půli jsme se Zlínu několikrát přiblížily.

Už v sedmnácti letech hrajete MOL ligu, letos jste ve 21 zápasech nastřílela 62 gólů. Jak hodnotíte svou premiérovou sezónu v nejvyšší soutěži?

Hlavně jsem nečekala, že si zde zahraju už v takhle mladém věku. A navíc, že dostanu na hřišti tolik času. Jsem moc ráda za příležitostv Plzni. Jsou to pro mě velmi cenné zkušenosti, které mi pomohou se zlepšit.

A je možné, že v MOL lize zůstanete i pro příští rok, protože Lázně Kynžvart usilují o postup administrativní cestou…

Snad to vyjde. Je škoda, že si nemůžeme postup vybojovat na palubovce. A teď jako hráčky nemůžeme ovlivnit, jak dopadnou jednání.

V dubnu jste dokonce dostala pozvánku do záložního týmu české reprezentace. Co jste téhle šanci říkala?

Když jsem se poprvé o nominaci dozvěděla, tak jsem si myslela, že to je nějaká chyba. Doteď nevěřím, že jsem tam fakt byla (úsměv). Tak třeba to za pár let bude i s nějakým zápasem za reprezentaci.

Matěj Vybíral