V posledním srpnovém týdnu vyrazilo pět mládežnických kolektivů oddílu Házená Rokycany na soustředění do rekreačního střediska Máj v Plasích. Účastníci dostali během osmi dnů pořádnou porci fyzické zátěže, ze které budou čerpat v průběhu celého podzimu. Po návratu odehráli starší i mladší žáci a minižáci velký turnaj v Lovosicích. Starší žačky se představily v přátelském utkání se Slavii VŠ Plzeň a o víkendu pak odjely i s mladšími žákyněmi na turnaj do Českých Budějovic.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.