Branky: Daníček 8, Zetek 3, Valeš a Egner po 2, Suda 1.

Házená Rokycany – SK Kuřim 14:25 (8:11). Do 10. minuty Rokycany držely krok (3:5), ale během šesti minut už to bylo 6:11. Ztráta tří gólů při odchodu do kabin byla nadějná, jenže protivník na tom byl lépe fyzicky. Rokycanští ještě ve 40. minutě prohrávali 13:16, ovšem po time outu Kuřim proměnila zbytek zápasu v exhibici.

Branky: Daníček 10, Valeš 2, Egner a Zetek 1.

Pak si ještě před odjezdem z Moravy kluci domluvili přátelský duel s Velkou Bystřicí, ve kterém remizovali 22:22.

