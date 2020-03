Přitom o následujícím víkendu se mělo hrát poslední dvoukolo. Postupové oslavy či smutek z pádu se odkládají.

„Na základě současné situace rozhodl VV PKSST o odložení utkání dlouhodobých soutěží ve stolním tenise až do odvolání,“ napsal krajský svaz oddílům. „Dále se bude postupovat podle aktuální situace,“ doplnil.

Divize mužů – zbývá sehrát 21. a 22. kolo: KOC Sušice – Jiskra Domažlice A, – J. Domažlice B, KST Klatovy – Jiskra Domažlice B, – Domažlice A, Sokol Horažďovice – Sokol Břasy, – Dobřany, Sokol Plzeň V. B – TJ Dobřany, – Břasy, SKUŘ Plzeň B – Sokol Plzeň V. A, – Stříbro, Sokol Lhůta – Sokol Plzeň V A.

1. Klatovy 20 17 1 2 0 189:92 72

2. Břasy 20 15 4 1 0 193:118 69

3. Sušice 20 12 2 6 0 167:128 58

4. Ji. Domažlice A 20 11 2 7 0 165:139 55

5. Lhůta 20 10 3 7 0 159:141 53

6. Dobřany 20 10 1 9 0 148:148 51

7. SKUŘ Plzeň B 20 8 5 7 0 171:150 49

8. Sokol Plzeň V. A 20 8 2 10 0 156:162 46

9. Ji. Domažlice B 20 6 3 11 0 137:166 41

10. Horažďovice (baráž) 20 5 3 12 0 109:177 38

11. Sokol Plzeň V. B 20 3 1 16 0 120:187 30

12. Stříbro 20 1 1 18 0 89:195 24

KS I. třídy, skupina A – 21. kolo a 22. kolo: Sokol Těně – Sokol Horní Bělá A, – H. Bělá B, SK Nevid – H. Bělá B, – H. Bělá A, Dioss Nýřany A – TJ Hrádek, – Klabava, Nýřany B – TJ Sokol Klabava, – Hrádek, TJ Dobřany B – Sokol Plzeň V. C, SKUŘ Plzeň C – Sokol Mirošov, Sokol Plzeň V. C, Mirošov – Dobřany.

1. Mirošov 20 15 3 2 0 186:103 68

2. Horní Bělá A 20 15 2 3 0 192:103 67

3. SKUŘ Plzeň C 20 15 1 4 0 186:110 66

4. Klabava 20 12 3 5 0 166:145 59

5. Nýřany A 20 11 3 6 0 171:140 56

6. Těně 20 7 5 8 0 153:161 46

7. Sokol Plzeň V. C 20 7 4 9 0 138:161 45

8. Nevid 20 7 2 11 0 143:162 43

9. Dobřany B 20 5 6 9 0 141:163 41

10. Nýřany B 20 5 4 11 0 131:170 39

11. Hrádek (baráž) 20 1 4 15 0 100:192 27

12. Horní Bělá B 20 1 1 18 0 100:197 24

KS I. tř., skupina B – 21. a 22. kolo: KST Klatovy B – Sokol Kdyně, – SK Drahotín, , KOC Sušice B – Drahotín, – Kdyně, TTC Horšovský Týn -Union Plzeň C, – Sokol Skomelno, Sokol Bor C- Skomelno, – Horš. Týn, Sokol Pocinovice – Slavoj Stod, Sokol Nezvěstice, Pocinovice B – Nezvěstice, Stod.

1. Union Plzeň C 20 18 0 2 0 195:83 74

2. Kdyně (baráž) 20 16 1 3 0 182:113 69

3. Bor C 20 13 0 7 0 162:120 59

4. Nezvěstice 20 12 2 6 0 164:133 58

5. Sušice B 20 12 0 8 0 161:129 56

6. Drahotín 20 9 2 9 0 159:153 49

7. Klatovy B 20 9 1 10 0 135:153 48

8. Skomelno 20 9 1 10 0 157:143 48

9. Stod 20 8 3 9 0 154:155 47

10. Horšovský Týn 20 4 1 15 0 132:177 33

11. Pocinovice A 20 4 1 15 0 103:171 33

12. Pocinovice B 20 0 0 20 0 26:200 20

KS II. tř., skupina A – 21. a 22. kolo: Spartak Strašice – Sokol Horní Bělá C, – Sokol Těně B, Sokol Kralovice – Těně B, – Horní Bělá C, ST DDM Stříbro B – SK Rokycany, – Město Zbiroh, Slavoj Stod B – Zbiroh, – Rokycany, Sokol Klabava B – Hraničář Částkov, – Slavoj Chodová Planá, Lhůta B – Chodová Planá, – Částkov.

1. Chodová Planá 20 18 1 1 0 193:88 75

2. Zbiroh 20 17 1 2 0 190:95 72

3. Kralovice 20 14 1 5 0 177:123 63

4. Lhůta B 20 14 1 5 0 178:120 63

5. Stod B 20 11 3 6 0 170:129 56

6. Těně B 20 8 2 10 0 138:154 46

7. Rokycany 20 8 2 10 0 140:155 46

8. Horní Bělá C 20 6 2 12 0 127:166 40

9. Klabava B 20 6 2 12 0 130:167 40

10. Strašice 20 6 1 13 0 130:168 39

11. Stříbro B 20 3 2 15 0 127:184 31

12. Částkov 20 0 0 20 0 49:200 20

KS II. tř., skupina B – 21. a 22. kolo: Sokol Spálené Poříčí – KOC Sušice C, – Sokol Kdyně B, TJ Zdemyslice – Kdyně B, – Sušice C, Slavoj Stod C – Union Plzeň D, – Baník Líně, Sokol Plzeň V. D – Líně, – Union Plzeň D, Sokol Domažlice A – SK Poběžovice, – Staňkov, So. Domažlice B – Staňkov, Poběžovice.

