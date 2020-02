OKRESNÍ PŘEBOR

Vedoucí Osek (má náskok šesti bodů před Radnicemi) se vydá zítra ráno do Břas. Stejně tak v 9.30 začnou duely Rokycany B – Kornatice, Holoubkov – Radnice a Podmokly – Klabava C. Až ve 14.00 Skomelno B versus Cheznovice.

SOUTĚŽ 1. TŘÍDY

V minulém kole Holoubkov B – Kornatice B 6:12, Mirošov B – Dobřív 12:6, Osek B – Mostiště 9:9, Strašice B – Líšná 13:5, Těně C – Nevid B 7:11.

Dnes v 9.30 se začíná soubojem Holoubkov B – Mirošov B a zbývající čtyři zápasy zítra ve stejném čase: Líšná – Osek B, Strašice B – Dobřív, Mostiště – Těně C, Kornatice B – Nevid B.

SOUTĚŽ 2. TŘÍDY

V uplynulém dějství Skomelno C – Hůrky 13:5, Strašice C – Těně D 9:9, Zbiroh B – Kříše 11:7 a Mirošov C – Osek C 17:1.

Dnes v 16 hodin Kříše – Mirošov C a zítra od 9.30 Osek C – Skomelno C, Těně D – Zbiroh B. Až v 15.00 Hůrky – Strašice C.

SOUTĚŽ 3. TŘÍDY

Minule Skomelno D – Mostiště B 3:15, Holoubkov C – Strašice D 17:1, Osek D – Zbiroh C 13:5, Kříše B – Skomelno E 9:9, Hůrky B – Volduchy nehlášeno.

Dnes v 16 hodin Skomelno E – Osek D. Zítra v 9.30 Radnice B – Kříše B, Hůrky B – Zbiroh C, Volduchy – Holoubkov C a Strašice D – Skomelno D.