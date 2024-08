Cvičení pro děti od 8 do 10 let startuje 10. září. Vždy v úterý odpoledne (14. až 15. hodina) a specialitou je průběh výlučně v angličtině! Šedesátiminutové lekce obsahují správné držení těla, koordinaci pohybu v prostoru, protahování, správné dýchání, celkové zlepšení kondice, atd. K tomu se přidává nenásilná výuka nejrozšířenějšího světového jazyka. Dějištěm je budova STOR v Jiráskově ulici (naproti poště). Pokud bude hezké počasí, přesunou se účastníci do volejbalového areálu na Ostrůvku a budou chodit i do kuželny SKK.

Ukázková hodina je přichystána na 27. srpna od 17 hodin.

V prostorách STOR se budou pohybovat také senioři, a to od 10. října. Setkávat se mají ve čtvrtek mezi 10. a 11. hodinou a věnovat se jim bude trenér komplexního pohybu Leoš Kubát i ekonomka STOR Alena Rothová. Cena za cvičení je pro muže a ženy nad 60 let pouhých 50 korun.

Zde jsou kontaktní údaje pro zájemce: Alena Rothová (referentka Sportovní a tělovýchovná organizace Rokycany, z.s.), mobil: 774 313 896, e-mail: referentka@storokycany.cz, www.storokycany.cz.