Přebor okresu má na pořadu zápasy: Klabava C – Nevid B (dnes v 17), Břasy B – Podmokly, Radnice – Osek B, Kornatice – Mirošov B, Mostiště – SK Rokycany a Strašice B – Těně C (vše zítra od půl desáté).

Pokračují i dvě nižší kategorie, tedy soutěže 1 a 2. třídy. V jedničce se potkají Osek C - Mirošov C, Kříše - Těně D, Holoubkov - Strašice C, Holoubkov B - Skomelno C, Zbiroh B - Volduchy a Dobřív - líšná.

Ve 2. třídě: Kornatice B - Skomelno D, Holoubkov C - Skomelno E, Radnice B - Mostiště B, Strašice D - Terešov, Hůrky B - Zbiroh C.

Florbalisté FBC Rokycany navštíví Milevsko