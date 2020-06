Divizní nováček z Rokycan zaznamenal v nejvyšší regionální soutěži druhou porážku. Opět v poměru 4:5, když nejprve nejtěsnějším poměrem podlehl Mariánským Lázním a nyní Lokomotivě Plzeň B.

Tenis, ilustrační foto. | Foto: lupa.cz

Do třetice by to snad mohlo vyjít. Tým TK Rokycany má šanci v sobotu 27. června na domácích kurtech v Alejích, kde od 9 hodin přivítá Karlovy Vary.