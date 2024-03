Kam za sportem na Rokycansku během víkendu? Fanoušci mají z čeho vybírat.

Běh. Ilustrační foto | Foto: Marcela Ištványiová

ATLETIKA - Těškovský okruh (měří 7,3 km) napíše v sobotu 9. března už 23. ročník. Hlavní kategorie startuje od fotbalového hřiště v 11 hodin, ovšem předtím se na trať vydají mládežnické skupiny. Pokud vás informace o vytrvalostním závodu, který pořádají fotbalisté FC a vedení obce, zaujala, můžete kontaktovat Martina Jedličku na telefonu 721 739 091.

HOKEJ - Už v pátek od 17.30 vyrukují mladší žáci HC na vrstevníky z HC Domažlice. V neděli v poledne začne zápas starších žáků HC s Pískem, od 14.25 budou hrát junioři Rokycan s pražskou Kobrou a od 17 hodin plochu obsadí rekreační bruslaři.

KRASOBRUSLENÍ - Sobota bude na rokycanském zimním stasdionu ve znamení Rokycanského ostří, kdy po přihlášení 250 krasobruslařek a krasobruslařů z celé republiky musela být registrace účastníků pozastavena.

FOTBAL - Jarní mistrovská sezona se otevírá. V Rokycanech divizními zápasy dorostenců FC s Doubravkou (sobota od 10 a 12.15), aby tu od 17.30 absolvovali přípravu chlapi Spartaku Strašice.

Dorostenci FC Rokycany si brousí zuby na Doubravku

STŘELECTVÍ - Club sladovna Mýto pořádá v sobotu 9. března od 9 hodin soutěž v kulovém čtyřboji. Určena je myslivcům, ale také veřejnosti, která není registrována v ČMMJ (Českomoravská myslivecká jednota). Hlásit se lze v areálu na okraji města mezi 8. a 9. hodinou.

BASKETBAL - V sobotu 9. března od 11 hodin vyrukují junioři SKB do 19 let na rezervu Sojek z Pelhřimova, a to na palubovce haly v Jiráskově ulici.