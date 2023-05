Pro koho byste hlasoval vy?

Asi pro Kubu Doudu. Semifinále se mu maximálně povedlo, poslední dobou podává super výkony.

Nalije vám výhra v anketě krev do žil a dodá sebevědomí?

Určitě. Cítím se dobře. Mám radost, že mě fanoušci zvolili, ale snažím se být skromný. Pro mě je totiž těžší připravit se na střelce, když si příliš moc věřím, takže ideální je zůstat nohama na zemi.

Ozval se týmový pokladník?

Ano. Nevím, jaká je za tuto výhru v anketě částka, ale určitě si mě Kuba Šindelář hned napsal.

Sérii jste vyhráli 3:1, byl jste zvolen hráčem semifinále. Nastaly pro vás osobně vůbec nějaké těžké okamžiky?

Domácí zápasy se mi víceméně povedly, ale venku jsem nepodal optimální výkon, jaký bych chtěl. První zápas v Zubří, který jsme prohráli, to nebylo ode mě moc dobré. To samé druhý venkovní zápas, v němž jsem v poločase střídal. Nastoupil Karel Šmíd, který doslova zavřel bránu a díky němu jsme vyhráli.

Trenér Zubří Peter Dávid říkal, že jste byl pro střelce jeho celku velkou překážkou. Jak se vám poslouchá pochvala od soupeřova kouče?

Potěší to. Na Zubří se mně docela daří, za což jsem rád. Ale udělal jsem i dost chyb. Vždy si říkám, že to může být lepší a nikdy nejsem úplně spokojený.

Jaké vzpomínky jste si odnesl ze semifinálové série proti Zubří?

Určitě dobré, lepší než minulý rok. Loni jsme sérii dotáhli do pátého utkání, který jsme naštěstí vyhráli a postoupili do finále. Jsem rád, že teď to bylo 3:1 na zápasy a ve větším klidu. Teď už myslíme na finále.

Jak se na Karvinou těšíte?

Hodně. Myslím si, že letos máme proti Karviné největší šanci, kterou jsme kdy měli. Věřím, že to urveme. Karviná je extrémně těžký soupeř se skvělými hráči jako jsou Solák, Patzel nebo v bráně Mokroš. Doufám, že Karvinou herně předčíme, ale čekají nás hodně náročné zápasy. Nám stačí udržet si domácí neporazitelnost. Ale na to se nedá spoléhat, takže by to chtělo vyhrát i v Karviné. Nejlépe hned ve druhém zápase série.

Podle čeho usuzujete, že letos máte největší šanci vyhrát?

Podle naší formy. Řekl bych, že letos se nám opravdu daří. Klukům věřím, v šatně je dobrá atmosféra. Shodli jsme se, že jsme letos v hlavě jinak nastavení než loni. Proto věřím a doufám, že by to mohlo být snazší než loni, kdy jsme prohráli pátý zápas. Ale může se stát cokoliv, uvidíme.

S Karvinou se ve finále utkáte popáté v řadě. Jaká série se vám nejvíce vybaví?

Poslední. Jeli jsme za stavu 2:2 na zápasy do Karviné, ale prohráli jsme. Věřím tomu, že kdybychom vyhráli základní část a hráli pátý zápas finále doma, měli bychom mnohem větší šanci vyhrát. V Karviné to není lehké i kvůli tomu, že domácí hráče žene publikum.

V této sezoně jste Karvinou třikrát porazili, dvakrát v extralize a pak ve finále Českého poháru. Znamená to něco pro nadcházející finále extraligy?

Jsme sebevědomější a víme, že máme šanci Karvinou porazit. V sezoně jí chybělo pár klíčových hráčů, což platilo i v zápase v Plzni, kde nehráli v plné sestavě. Uvidíme, co na nás vytasí, ale doufám, že se s tím popereme.

Navíc vyhrát domácí pohár i extraligu je lákadlem, ne?

To by byl sen, který ale nechci zakřiknout.

Co byste poradil spoluhráčům na gólmany Karviné?

Nechci se jim do toho plést. Při zápase z brány jim nedokážu poradit, a když jim chci něco říct, tak mě většinou pošlou do háje (smích). Gólmani soupeřů mají jiný styl chytání, takže klukům spíš poradím, jakou střelu, řešení bych zvolil na sebe.

Jste v ideálním věku i ve formě. Láká vás zahraničí angažmá?

Mám platnou smlouvu ještě na příští sezonu. Momentálně nic nehledám, ale samozřejmě delší dobu přemýšlím nad tím, že bych někam šel. Uvidím, až mně bude končit smlouva, jestli by nebyla nějaká nabídka. Zatím jsem v Plzni spokojený, k házené tu mám i práci, takže jsem docela vytížený. Pokud bych se mohl někde v zahraničí stát profíkem, tak bych byl určitě rád. Až se bude blížit konec smlouvy, tak si možná budu muset sehnat nějakého agenta, aby mně zkusil něco najít.

Máte vysněnou zahraniční destinaci?

Vůbec. Nejpříjemnější by bylo něco poblíž Plzně, abych to měl blízko domů, protože tady mám rodinu, přátele. Třeba v Německu nějaký klub za hranicemi.

