Až ve finiši ve Strašicích se rozhodlo o vítězi 15. ročníku cyklomaratonu Tour de Brdy, zařazeného do Galaxy série.

Cíl po 67 kilometrech v brdských kopcích proťal jako první Tomáš Kalojíros z Cycling Academy Trenčín před loňským vítězem mezi amatéry Michalem Kollertem a slavil pátou výhru v závodě. Třetí dojel Karel Macán, a čtvrtý byl Michal Schuran ze Sparty.

Na trasu po brdských silničkách i nezpevněných úsecích odstartovalo 155 cyklistů na silničních, horských i gravel kolech. A bylo to drama. Pořadím míchaly defekty a pády.

Po startu do toho nejvíc šlápl sparťan Jan Ryba a po úvodním stoupání byl v čele vedoucí skupiny asi třicítky závodníků. Ve druhém kopci zaútočil Rybův týmový kolega Richard Habermann, a i když mu prasklo lanko od přehazovačky, tak i na těžký převod se před vedoucí skupinou držel o minutu a půl. Navíc poté, co před stoupáním na Tok dostal rezervní celé kolo, navýšil svůj náskok už na dvě minuty.

S odstupem za Habermannem se držela pětice jezdců. Vedle Kalojírose s Kollertem byli ve skupince ještě sparťané Schuran s Kohoutem a Macán ze Sport Races. Na šotolinovém úseku na vrch Praha nastoupil Schuran, ale zbrzdil ho defekt stejně jako o chvíli později Kohouta.

Na hrázi Padrťského rybníka pak prázdné přední kolo zastavilo i unikajícího Habermanna. Při čekání na doprovodný vůz přišel třetí muž celkového pořadí Českého poháru na silnici do 23 let o vedení, při dojíždění čela měl navíc pád a s odřeninami závod deset kilometrů před cílem vzdal.

„Na to, co Richarda potkalo, to vzal ještě hodně v klidu,“ uznal Zdeněk Rubáš, hlavní organizátor brdské tour a šéf pořádající Sparty.

Ve stoupání na Kolvín postihly defekty znovu Schurana s Macánem, zatímco exsparťan Kalojíros s Kollertem projeli poslední pavé úsek bez problémů. V cílovém kopci se dvojice hlídala. Na strašické in-line dráze z první pozice zaútočil Kalojíros a zvítězil.

„Naše skupina měla hodně defektů. Ten postihl i Habermanna v úniku, vpředu se to pořád přesýpalo a rozhodlo se teprve v závěru,“ shrnul průběh závodu Kalojíros, který předtím na tour triumfoval v letech 2015 až 2018.

Závod Masters nad 40 let ovládl Vladimír Uličný (Xeelo) a v kategorii nad 50 let Jaroslav Halík (Veloservis) před bikovým vytrvalcem Tomášem Kozákem (Cyklo Atom), který v Brdech premiérově závodil na silničním kole.

„Na silničce to pěkně odsejpalo a oproti biku to byl docela adrenalin. Na zadním kole mi odešla brzda, což ve sjezdech nebylo dvakrát příjemné,“ konstatoval někdejší světový šampion v ultramaratonech na 24 hodin.

Nejrychlejší ženou byla Hana Doležalová ze Sparty. Startem na Tour de Brdy se s bohatou závodní kariérou po 12 letech ve sparťanském dresu rozloučil Rostislav Krotký.

Výsledky Tour de Brdy 2021 (67 km)

Muži:

1. Kalojíros (CA Trenčín) 1:53:31 hod., 2. Kollert (Xeelo) 1:53:32, 3. Macán (Sport Races) 1:54:17, 4. Schuran 1:55:22, 5. Kohout 1:56:56 (oba AC Sparta), 6. Uličný (Xeelo) 1:59:05, 7. Horváth (AC Sparta) 1:59:11, 6. Raiser (Ndistribution) 1:59:11, 9. Hořejší ( Jája team) 1:59:12, 10 Otta (RKCA, 1. v kategorii 15 – 18 let) 1:59:18.

Ženy:

1. Doležalová (AC Sparta) 2:18:57 hod., 2. Nováková 2:20:46, 3. Matlášková (Cyklo Jiřička) 2:34:04