Fotbalový míč bude dunět v hale gymnázia dnes i zítra. Nadšenci z agentury TrefTo pořádají hned čtyři turnaje a zájem klubů ze západních Čech i okolních regionů je značný.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Libor Kopl

Dnes: chlapci do devíti let válčí mezi 8. a 13. hodinou. Vystřídají je o rok starší borci, kteří bojují od 14 do 19 hodin.