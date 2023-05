Sportovní víkend na Rokycansku se týká především fotbalu. Nezapomínáme ani na další odvětví.

TJ Sokol Radnice | Foto: Jaroslav Kreisinger

FOTBAL: divizní muži FC Rokycany cestují k důležitému zápasu do Hořovic. V krajském přeboru však doma nastupuje okresní tandem, a to v neděli od 17.30 hodin. Mýto hostí Černice a Radnice si to rozdají se Lhotou.

V 1. B třídě je v sobotu od 17.30 porce čtyř zápasů s týmy z Rokycanska: Zbiroh - Mýto B, Volduchy - Kozolupy, Radnice B - Plasy a Příkosice - Zruč B.

Okresní přebor je pro aktéry náročný. Po středečním vloženém kole se v sobotu 6. května od 17.30 utkají: Břasy - Březina, Cheznovice - Mirošov, Hrádek - Strašice, Skomelno - Raková, Holoubkov - Těškov a Dobřív - Kakejcov.

Pokračuje se hned v pondělí 8. května odloženým dvanáctým kolem. V 16.30 Břasy - Cheznovice a v 17.30 Kakejcov - Mirošov, Těškov - Strašice, Březina - Raková, Dobřív - Hrádek a Holoubkov - Skomelno.

V okresní soutěži mužů se v sobotu od 14 hodin střetne Lhota pod Radčem s Volduchy B, Líšná s Mirošovem B a Němčovice se Zbirohem B. V neděli od 10.30 Příkosice B - Strašice B a ve 14 Dobřív B - Břasy B.

Divize dorostenců: FC Rokycany - Hořovice (sobota v 10 a 12.15), divize žáků U15 a U14 FC Rokycany - Benešov (neděle od 10 a 12 hodin).

V Kakejcově se potvrdila Csaplárova slova a lídr z Rakové ztratil dva body

HÁZENÁ: druholigoví mladší dorostenci Rokycan přivítají v sobotu od 14 hodin Jablonec nad Nisou (hala u zimního stadionu). Od 17 hodin následuje Plzeňská liga mužů mezi Rokycany a Lokomotivou.

BASKETBAL: SKB Rokycany C se loučí v sobotu od 18 hodin v Jiráskově ulici. Soupeřem budou suverénní Mariánské Lázně.