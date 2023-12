Tenisté z Tělocvičné jednoty Sokol Mýto pořádají v sobotu 23. prosince už 50. Vánoční kros. V sázce je putovní pohár MěÚ Mýto, o který budou aktéři usilovat odpoledne. Start je ve 14 hodin na náměstí.

Vánoční kros v Mýtě. | Foto: Město Mýto

Běžci se zaregistrují od 13 do 13.45 hodin ve stravovacím zařízení Strojírny Tyc (Plzeňská ulice 22, 50 metrů od náměstí v bývalém komunálu). Přesunou se do centra a čeká je čtyři a půl kilometru dlouhá trasa, značená barevnými fáborky.

Muži soutěží v pěti věkových skupinách: 16 až 39, nad 40, 50, 60 a 70 let. Něžné pohlaví si to rozdá takto: 16 až 34, 35 až 49, 50 až 59 a nad 60 let.

Startovné je 50 korun a pro tři nejlepší v každé kategorii jsou přichystané věcné ceny a diplomy. Vyhlášení výsledků se koná ve zmíněném stravovacím zařízení, kde jsou k dispozici i šatny, sprchy a občerstvení.