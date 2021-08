Mezinárodní závody mužů i žen se staly parádní tečkou za akcí Swietelsky Horská kola ve Stupně na Rokycansku. Podle očekávání vládli favorité – účastníci olympiády v Tokiu.

V souboji žen si vítězství z loňska ve Stupně zopakovala nizozemská reprezentantka Anne Terpstraová z týmu Ghost Factory, která jen před pád dny skončila v Tokiu pátá. Mezi muži proťal cíl jako první Ondřej Cink, rodák z blízkého Újezda u Svatého Kříže, jehož jen defekt zadního kola připravil v Japonsku o šanci na zisk olympijského bronzu.

Jak Terpstraová tak Cink si prvenství vybojovali suverénně. Nizozemka strojovým tempem jen navyšovala náskok před soupeřkami a triumfovala téměř o čtyři minuty před Janou Czezinkarovou (Liv Mistral). Třetí skončila reprezentantka do 23 let Adéla Holubová z plzeňského týmu kola-bbm.

Start mužů sice zvládl nejlépe český reprezentant Jan Vastl (Maloja Pushbikers), ale záhy už v čele letěl diváky bouřlivě povzbuzovaný Cink v dresu profitýmu Kross Orlen. „Do závodu jsem šel z plného tréninku, který byl zvlášť v posledních dnech hodně náročný, ale chtěl jsem vyhrát. Což se povedlo, ale úplně lehké to nebylo,“ říkal Cink, přestože třeba v nejatraktivnější pasáži technického okruhu se skokem zakončeným dřevěnou lávkou přes vodu stíhal ještě pozdravit spíkra a s úsměvem to rozjet do následného kopce.

„Chtěl jsem závod udělat zajímavý i pro lidi, ještě to trochu vyhecovat a zároveň jsem to měl jako super trénink před dalšími velkými závody – Evropou, mistrákem republiky a mistrovstvím světa,“ vysvětloval Cink. „Trať je plná krátkých kopců, takže jsem si občas zkusil nástupy jako v klíčových chvílích při svěťáku a jiné pasáže jsem jel zase volněji,“ podotkl český šampion.

Za Cinkovými zády se ale ještě děly věci. Vastl totiž začal ztrácet páru a v předposledním kole se na něj dotáhli Lukáš Kobes (Gapp System – Kolofix) s Markem Rauchfussem (ČS Accolade), předtím bojující těsně o třetí příčku. Kobes sice Rauchfussovi trochu poodjel, ale poslední ze sedmi okruhů ještě pořadím zamíchal. Jako druhý proťal cíl Rauchfuss, třetí byl domažlický Kobes a na rodáka ze Sušice Vastla zbyla čtvrtá příčka.

Další ikona ve startovním poli, olympijský vítěz a mistr světa Jaroslav Kulhavý, závod nedokončil.

V závodech juniorů si prvenství mezi kluky vybojoval Filip Jech (Adastra) a mezi dívkami Simona Spěšná z plzeňské MS Bike Academy.

Ceny nejlepším předávala olympijská vítězka ve sportovní střelbě Kateřina Emmons. Akce měla znovu i charitativní rozměr a svým dílem přispěli závodníci v čele s Ondřejem Cinkem. Výtěžek 67 900 korun organizátoři z Author Teamu Stupno věnovali rodině Jana Křelovce ze Stříbra, který stál u zrodu stupenského klubu a začátkem roku podlehl nemoci covid-19.

Swietelsky Horská kola Stupno, výsledky

Mezinárodní závod UCI C3, muži: 1. Cink (Kross Orlen) 1:23:16,8, 2. Rauchfuss (ČS Accolade) -8,5 s, 3. Kobes (Gapp System – Kolofix) -21, 4. Vastl (Maloja Pusbikers MTB) -1:13,4, 5. Škarniztl (Cyklostar Trek Pirelli) -2:19,2, … 8. J. Rajchart (Gapp System – Kolofix) -7:32,4, 12. Boroš (ČEZ Tábor) -13:21,8. Junioři: 1. Jech (Adastra) 1:05:24,5, 2. Degenkolb (RSV Auto Riedel Schwarzenberg) -1:12,9 min., 3. Kerl (Author Team Stupno) -1:44,9. Ženy: 1. Terostraová (Ghost Factory) 1:09:02,4, 2. Czezinkarová (Liv Mistral) -3:59:01,7, 3, Holubová (kola-bbm.cz) -5:44,4. Juniorky: 1. Spěšná (MS Bike Academy) 45:50,8 min., 2. Hladíková (Brilon Racing MB)-2:26,9, 3. Leupoldová (Jota) -3:49,4.