Závod Horská kola Stupno ovládli čeští reprezentanti systémem start cíl. Nizozemskou hvězdu Anne Terpstra přemohla únava z Cape Epic.

Ondřej Cink slaví další domácí vítězství ve Stupně. | Foto: Pavel Křikava

Velikonoce ve Stupně na Rokycansku patřily bikerům, a byla to jízda. Závod Horská kola Stupno v nezvykle časném termínu vyhráli čeští reprezentanti Patricie Srnská a domácí Ondřej Cink. Úvodní díl nového UCI AC Heating Cupu v cross country ovládli systémem start cíl.

A to tradiční podnik povýšil v žebříčku Mezinárodní cyklistické unie (UCI) do kategorie C2 a kromě české elity startovala i zahraniční konkurence v čele s Anne Terpstra, vítězkou nedávného Cape Epic.

Největší ženská hvězda Anne Terpstra.Zdroj: Pavel Křikava

Jenže Srnská se rozjela hned po startu a sólo na prašném lesním okruhu se skoky, klopenkami i ostrými sjezdy mezi stromy dotáhla k vítězství.

Za Srnskou spěchala pětice soupeřek s Terpstrou. Skupinka se postupně nadělila, Polka Gabriela Wojtyla zrychlila a se ztrátou si vybojovala druhé místo. Po čtyřech ze šesti okruhů vzdala hvězda dne Terpstra. „Z Cape Epic jsem se vrátila v pondělí, ale závod ve Stupně mám ráda a tak jsem chtěla jet. Jenže se projevila únava,“ vysvětlovala sympatická Holanďanka.

Třetí skončila Adéla Holubová. „Být ve trojce v téhle konkurenci není špatné. Nahrálo mi odstoupení Terpstry, ale celkově se mi jelo dobře,“ uvedla bikerka z Města Touškova.

Jak Srnská tak Holubová patří mezi uchazečky o start na olympiádě v Paříži. „Nestresuji se tím, před námi je ještě spousta závodů,“ řekla členka týmu Rouvy Specialized.

Za 14 dní čeká Holubovou úvod Světového poháru v Brazílii, kam zamíří také Cink. Ani česká jednička ze stáje Primaflor Mondraker nemá Paříž ještě jistou.

Start doma ve Stupně, kde začínal, navíc v prvním tuzemském souboji o světové body v sezoně, tak Cink bral jako test formy. A mohl být spokojený.

Ondřej Cink na skoku.Zdroj: Pavel Křikava

Nasazeným tempem postupně odpáral všechny soupeře. Krátce se ho dokázal držet jen Jan Zatloukal, ale v cíli toho litoval. „Zaplatil jsem za to,“ připustil druhý muž závodu, který v závěru udolal Poláka Filipa Heltu. Čtvrtý dojel domažlický Lukáš Kobes.

Cink povzbuzovaný diváky v čele nepolevoval a po sedmi kolech si neohrožován zopakoval rituál z minulých ročníků. Než projel vítězně metou, ještě si plácl s diváky.

„Udělal jsem si to sám těžké. Jel jsem naplno, spurtoval v každém kopci a docela se mi to povedlo. Uvidíme na co to bude stačit ve srovnání se světovou špičkou,“ podotkl třiatřicetiletý biker.

A ukázal, co pro něj vítězství v domácím závodě znamená. „U trati blízcí, kamarádi, atmosféra, lidi kolem, to je prostě…,“ soukal ze sebe dojetím přemožený reprezentant.

Po sobotním závodě dospělých, juniorů a kadetů si v neděli přišli na své i mladší bikeři od nejmenších po žactvo.

UCI AC Heating Cup pokračuje za čtrnáct dní ve Stříbře.

Horská kola Stupno 2024

Výsledky, muži Elite: 1. Cink (Primaflor Mondraker) 1:24:09,2 hod., 2. Zatloukal (Nutrend Specialized) -2:21 min., 3. Helta (Pol., KTM) -2:23, 4. Kobes (Gapp System Kolofix) -3:14, … 7. Vastl (N1) -3:51.

Ženy Elite: 1. Srnská (Nutrend Specialized) 1:26:47,2, 2. Wojtyla (Pol., Superior Zator) -2:02, 3. Holubová (Rouvy Specialized) -2:34, … 6. Spěšná (jb Brunex Superior)-5:07.

