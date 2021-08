Na klasické kritérium na 60 km navázal vylučovací závod pro desítku nejlepších o atraktivní finanční prémie. Souboj otvírající druhou polovinu prestižní série se jel za aktivní účasti Jakuba Svobody, majitele firmy Kolokrám.

Cyklisté se na dráze v areálu SK Rapid v Doubravce utkali za příjemného počasí. Bylo slunečno, 19 °Celsia a uklidnil se i silný vítr.

Na kritériu se po delší pauze objevili cyklokrosaři z Tábora, kterým se blíží start sezony. Ve skvělé formě se ukázal jejich lídr český reprezentant Michael Boroš, který únikem rozhodl o svém triumfu v závodě. Těsně druhý skončil Jan Ryba z týmu Sparty, ale i tak se mohl radovat, protože z dresu lídra série vysvlékl v pořadí třetího Martina Boubala (CTW Hello).

Startovní pole se zpočátku drželo pohromadě a body se dělily v jednotlivých spurtech. Velice aktivní byl Ryba a rychle se dostal do vedení v závodě. Na 15. km pak sólově odskočil Jonáš Vojtěch (Lawi Stars – Giant), solidně si nabodoval, což mu stačilo na celkové šesté místo a postup do vylučovacího závodu. Rozhodující chvíle přišly po odjetí poloviny trasy, kdy z pelotonu prchla silná dvojka Boroš, Boubal. Vzornou spoluprací si nasbírali slušnou porci bodů a Boroše to vystřelilo na první místo, které těsně udržel. „Bylo to hodně těžké. Ze začátku se mi vůbec nedařilo bodovat, ale únik s Boubalem mi bodově hodně pomohl. Ke konci jsem se snažil vedení hlídat, ale proti sparťanům to nebylo vůbec jednoduché,“ připustil cyklokrosový specialista.

Jezdci Sparty totiž v závěru ještě zvýšili úsilí ve snaze protlačit Rybu k vítězství, ten ale o jediný bod skončil druhý. O dalších šest bodů zaostal Boubal a zkomplikoval si cestu na ligový trůn. Ryba totiž nejen smazal tříbodovou ztrátu na vedoucí příčku, ale nově před svým rivalem vede o pět bodů. „Porazil jsem Martina (Boubala) a dvojnásobné bodování mi hrálo do karet. Je to výrazný krok k celkovému vítězství v Giant lize a s kluky z týmu uděláme maximum, abych ho udržel,“ prohlásil sparťanský spurter.

Druhý poté Ryba skončil i v následném vylučovacím závodě, když vše vsadil na jednu kartu a vystřelil do sólového úniku. „Na to abych chodil do spurtů v jednotlivých kolech mně už síly nezbývaly, tak jsem zkusil ujet a udržet se před kluky až do konce. Což nevyšlo, ale vzhledem k tomu, že se chystám na státnice a na kole se sotva vozím, jsem i tak spokojen,“ konstatoval Ryba, který dokončuje studium na Pedagogické fakultě v Plzni.

Vítězem vylučovacího závodu se stal Vojtěch, třetí místo si vybojoval Boroš před Petrem Fialou (Topforex) a Ronaldem Lichtenbergem, čerstvou posilou Sparty z Nizozemska.

V soutěži aktivity Bageterie Boulevard Prestige byl nejlepší sparťan Richard Habermann. Závod juniorů vyhrál Vojtěch Církva (Roman Kreuziger Cycling Academy) a jako desátý se nominoval do vloženého vylučovacího závodu. Mezi jezdci nad 40 let zvítězil Petr Ruman (Cyklo Atom), souboj žen rozhodla ve svůj prospěch ve spurtu Hana Heřmanovská (SaF Zéisseng).

Giant liga 2021 pokračuje tradičně v úterý 31. srpna znovu v Plzni.

GP Kolokrámu (60 km, čas vítěze: 1:17,12 hod.): 1. Boroš (ČEZ Tábor) 23 b., 2. Ryba (AC Sparta) 22, 3. Boubal (Hello CTW) 16, 4. Modlitba (CK Příbram - Fany Gastro) 15, 5. Fiala (Topforex) 10, 6. Vojtěch (Lawi Stars – Giant) 10. Průběžné pořadí Giant ligy: 1. Ryba 174 b., 2. Boubal 169, 3. Habermann (AC Sparta) 125.

Vylučovací závod GP Eltech.cz: 1. Vojtěch (Lawi Stars – Giant), 2. Ryba (AC Sparta), 3. Boroš (ČEZ Tábor).

Bauhaus Cup juniorů: 1. Církva (RKCA) 7 b., 2. M. Fiala 7, 3. Kubík 1 (oba ČEZ Tábor).

Liv Boheamia Sekt Cup žen: 1. Heřmanovská (SaF Zéisseng), 2. Trčková (Restore Cycling).

NaCesty.cz Cup (Masters nad 40let): 1. Ruman (Cyklo Atom), 2. P. Kilian (Trisport Rapid), 3. Hrádek (Copr TJ Přeštice).