Do areálu TJ se sjíždějí kluci a jejich doprovod doslova z celé republiky. Nejdál to mají Moravané ze Svinova, nejblíž Přeštice, Nýřany a pochopitelně domácí. Družstev je sedm a zde nabízíme rozpis jednotlivých utkání:

Pátek 14. června: 10.30 Všenice – Svinov, 11.25 Stará Huť – Přeštice, 12.20 Všenice – Ostopovice, 13.15 Svinov – Nýřany, 14.10 Most – Stará Huť, 15.05 Ostopovice – Přeštice, 16 Všenice – Stará Huť, 16.55 Nýřany – Most a 17.50 Přeštice – Svinov.

Sobota 15. června: 8.00 Ostopovice – Nýřany, 9 Přeštice – Most, 10 Všenice – Nýřany, 11 Svinov – Stará Huť, 13 Most – Ostopovice, 14 Všenice – Přeštice, 15 Stará Huť – Nýřany, 16 Svinov – Ostopovice a 17 Všenice – Most.

Neděle 16. června: 8 Nýřany – Přeštice, 9 Ostopovice – Stará Huť a 10 Most – Svinov.

Vyhlášení výsledků je plánované po 11. hodině.