Národní házenkáři rozehráli hned v prvním lednovém víkendu Český pohár.

Jedna z osmifinálových skupin se uskutečnila v Žatci, kam vyrazily i druholigové Všenice a počínaly si výtečně. S jediným zaváháním a čtyřmi výhrami obsadily první příčku!

Všenice – Raspenava 14:9 (8:5). Vstup se borcům TJ povedl a s přehledem zvítězili rozdílem pěti branek.

Góly Všenic: Benetka pět, Elšlégr a Pokorný čtyři, Černý.

Všenice – Most 14:12 (6:6). Se známým soupeřem z II. ligy to bylo dramatičtější, ale opět s maximálním ziskem TJ. Pětkrát skórovali Elšlégr a Benetka, dvakrát Pokorný s Černým.

Chomutov – Všenice 13:14 (5:5). Střelecké sólo Elšlégra, autora osmi branek. Černý přidal tři, Benetka dvě a Pokorný jednu.

Všenice – Modřany 10:11 (6:6). Štěstí se tentokrát k zástupcům Rokycanska otočilo zády. Třikrát pálili přesně Elšlégr s Pokorným, dvakrát Černý a jednou Benetka s Liškou.

Žatec – Všenice 5:7 (3:5). Až poslední souboj rozhodoval o konečném pořadí a vyzněl pro tým TJ. Třikrát se prosadili Elšlégr a Liška, jednou Černý.

Další výsledky: Most – Chomutov 17:8, Modřany – Žatec 9:11, Chomutov – Žatec 11:18, Raspenava – Modřany 6:10, Žatec – Raspenava 11:7, Most – Modřany 14:12, Raspenava – Chomutov 9:14, Žatec – Most 13:12, Modřany – Chomutov 12:13 a Most – Raspenava 13:6.

Tabulka střelců: 1. Elšlégr 23, 2. Kaplan (Modřany) a Žorna (Žatec) po 22 gólech, atd.

Zde je konečné pořadí:

1. Všenice ⋌4 0 1 59:50 8

2. Žatec ⋌4 0 1 58:46 8

3. Most⋌ 3 0 2 68:55 6

4. Chomutov⋌ 2 0 3 59:70 4

5. Modřany ⋌2 0 3 54:54 4

6. Raspenava ⋌0 0 5 39:62 0

Všenice a Žatec postupují do čtvrtfinále. Koná se 1. února v Plzni a soupeři budou Tymákov, Nezvěstice a Příchovice.

Ejpovice při dalším turnaji obsadily 3. místo. Rozhodla o tom závěrečná porážka s Kyšicemi, které si zajistily postup společně s rezervou Sokola Tymákov.