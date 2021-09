V sobotu: do Jiráskovy ulice míří Podbrezová. Hraje se od 13.15 hodin.

Kuželkáři SKK vstoupili vítězně do interligy. Prosadili se v Praze

Do divizní skupiny C vstoupí naši chlapi v neděli 12. září. Od 17 hodin přivítají Centropen Dačice.

Rokycany – Divizní florbalisté FBC Rokycany se probojovali do třetího kola Českého poháru. V neděli odpoledne hostili ligový Lucern Králův Dvůr a po zajímavém průběhu prohráli 3:5 (0:3, 2:2, 1:0). Domácím nevyšla úvodní část a přes zlepšení ztrátu nesmazali. Dvakrát skóroval Bendek a jednou Fiala.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.